Στη Σαουδική Αραβία Δένδιας και Παναγιωτόπουλος

Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου Ναγιέφ μπιν Φάλαχ αλ Χαζράφ (Nayef bin Falah Al Hajraf) πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, οι οποίοι πραγματοποιούν επίσκεψη στο Ριάντ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι στενοί δεσμοί και η διαρκώς ενισχυόμενη συνεργασία της Ελλάδας με τις χώρες του Κόλπου, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter, αλλά και του κ. Δένδια.

