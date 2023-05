Στη Βιέννη ο Ν. Δένδιας - Συνάντηση με τον ΓΔ του ΔΟΑΕ

Συνάντηση με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι (Rafael Mariano Grossi) είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη Βιέννη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχαν εποικοδομητική συζήτηση για τους τρόπους διασφάλισης της πυρηνικής προστασίας και ασφάλειας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Concluding my visit to Vienna, I met with @iaeaorg DG @rafaelmgrossi. Constructive discussion on ways to ensure nuclear safety & security. pic.twitter.com/N3QSG0NTPa