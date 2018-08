Στην Κροατία για το «Ντουμπρόβνικ Φόρουμ» ο Έλληνας ΥΠΕΞ

Μετά το πέρας των εργασιών της διήμερης άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς αναχώρησε για την Κροατία προκειμένου να συμμετάσχει στο «Ντουμπρόβνικ Φόρουμ» με θέμα «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας, Μεσόγειος, Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια».



Το φετινό φόρουμ του Ντουμπρόβνικ, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην ομώνυμη κροατική πόλη, συγκεντρώνει ιδιαίτερα υψηλές συμμετοχές, καθώς σε αυτό συμμετέχουν υπουργοί Εξωτερικών, ανώτατοι αξιωματούχοι κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, καθώς και ακαδημαϊκών φορέων. Μεταξύ άλλων, θα πάρουν μέρος οι υπουργοί Εξωτερικών της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του Μαυροβουνίου, η υπουργός Άμυνας της πΓΔΜ Ρ. Σεκερίνσκα, ο επίτροπος της ΕΕ για τη Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη, Ν. Μίμιτσα και ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για το BREXIT, Mισέλ Μπαρνιέ.



Την έναρξη των εργασιών του φόρουμ, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως πλαίσιο γόνιμου διαλόγου για την προώθηση εποικοδομητικών προτάσεων με στόχο την επίλυση προβλημάτων που μαστίζουν την περιοχή, θα κηρύξει ο πρωθυπουργός της Κροατίας. Σημειώνεται πως πέραν από την εστίασή του στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων (αλλά και στις σχέσεις αυτής με γειτονικές περιοχές, όπως η φετινή ενασχόληση με τη λεκάνη της Μεσογείου), σταθερή επωδός του εν λόγω φόρουμ φαίνεται να αποτελεί η σταθερότητα και η ασφάλεια της περιοχής, καθώς και η ευρωπαϊκή και η ευρωατλαντική πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.



Ο Νίκος Κοτζιάς θα συμμετάσχει στο πρώτο πάνελ του φόρουμ, που τιτλοφορείται «Ορίζοντας τις Προκλήσεις - Αναζητώντας τις Λύσεις» (Defining Challenges - Considering Solutions). Αντικείμενό του είναι οι προκλήσεις που ανακύπτουν για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων λόγω των τρεχουσών κρίσεων, οι οποίες έχουν ως αφετηρία τους την αντίπερα όχθη της Μεσογείου (προσφυγική/μεταναστευτική κρίση, πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό των χωρών της Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής). Προκλήσεις πολύπλευρες, οι οποίες εκτείνονται σε μια πληθώρα τομέων: πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, ασφάλειας, σημειώνουν διπλωματικές πηγές και προσθέτουν πως το πάνελ αυτό καλείται να αναζητήσει πιθανές λύσεις και αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών τόσο σε περιφερειακό (ελληνικές πρωτοβουλίες πολυμερούς συνεργασίας και άλλες παρεμφερείς περιφερειακές πρωτοβουλίες) όσο και σε ευρωπαϊκό (Νότια Διάσταση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, Ένωση για τη Μεσόγειο, Διεύρυνση), αλλά και διατλαντικό επίπεδο. Πέραν αυτών, διαμηνύουν, η ανθεκτικότητα της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων δύναται να ενισχυθεί και εκ των έσω, μέσω της ενδυνάμωσης των θεσμών, αλλά και της οικονομίας της αγοράς στις εν λόγω χώρες, όπως ακριβώς προβλέπεται στην ενταξιακή διαδικασία της ΕΕ.



Το δεύτερο πάνελ, με τίτλο «Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας μέσω της βελτίωσης της συνδεσιμότητας των Υποδομών» (Strengthening Resilience through Improved Infrastructural Connectivity), επικεντρώνεται στον πρακτικό τομέα της ενίσχυσης της διασυνδεσιμότητας της περιοχής όσον αφορά τις υποδομές (χερσαίες και θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές), τα ψηφιακά δίκτυα, τις ενεργειακές οδεύσεις.



Το τρίτο και τελευταίο πάνελ είναι αφιερωμένο στην «Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας στις Κρίσεις μέσω της καταπολέμησης των ψευδών ειδήσεων και της χειραγώγησης των ΜΜΕ» (Increasing Crisis Resilience by Countering Fake News and Media Manipulation). Το εν λόγω πρόβλημα, όπως διαπιστώνουν διπλωματικές πηγές, εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και έχει αποτελέσει αντικείμενο των επικοινωνιακών στρατηγικών της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια.