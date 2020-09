ΝΑΤΟ: Αρχίζει η πρώτη φάση διαλόγου Ελλάδας-Τουρκίας

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο twitter τη συμφωνία Αθήνας και Άγκυρας για την έναρξη συνομιλιών με αντικείμενο τη δημιουργία μηχανισμού αποφυγής συγκρούσεων.

Οι συνομιλίες αυτές σε πρώτη φάση θα διεξαχθούν σε τεχνικό επίπεδο, όπως επισημαίνουν και τα τουρκικά ΜΜΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αυτή η εξέλιξη είναι και το πρώτο σημάδι αποκλιμάκωσης μετά από τη δημόσια παρέμβαση του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου αλλά και τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Διπλωματικές πηγές: Οι πληροφορίες για τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

Οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με φερόμενες τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, επισημαίνουν διπλωματικές πηγές.

Σε κάθε περίπτωση, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, έχουμε συγκρατήσει την πρόθεση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ να εργαστεί για να θεσπίσει μηχανισμούς αποκλιμάκωσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Πλην όμως, αποκλιμάκωση συνιστά μόνον η άμεση απομάκρυνση όλων των τουρκικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Τι συζήτησαν Μέρκελ-Ερντογάν

Όλα τα παραπάνω πάντως συνδυάζονται επίσης με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόκειται για την παρέμβαση του Βερολίνου, η οποία αναμενόταν εδώ και αρκετές ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες που ελέγχονται από το Πρακτορείο Ειδήσεων Anadolu και τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα της Τουρκίας Yeni Safak ο Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να είπε στην Άνκελα Μέρκελ τα ακόλουθα:

«Είμαστε υπέρ της δίκαιης μοιρασιάς έτσι ώστε να κερδίσουν όλα τα παράκτια κράτη. Όμως η Ελλάδα, οι Ελληνοκύπριοι και οι χώρες που τη στηρίζουν, κλιμακώνουν την ένταση και δεν προωθούν κοινή λύση.

Είναι απαράδεκτο ορισμένες χώρες να υποστηρίζουν την “εγωιστική” και “άδικη” συμπεριφορά της Ελλάδας.

Η Τουρκία πάντα και παντού θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της σε κάθε περίπτωση και ενέργεια που δεν θα γίνεται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Με ικανοποίηση υποδέχεται η Τουρκία τη συμβολή και τις προσπάθειες της Άνγκελα Μέρκελ και της Γερμανίας για λύση».

Τα πρώτα αυτά σημάδια αποκλιμάκωσης αναμένεται τα επόμενα 24ωρα να μετασχηματιστούν σε μία διπλωματική δυναμική η οποία λογικά θα πρέπει να καταλήξει στη σύνταξη της ατζέντας στη βάση της οποίας θα αρχίσει ο πραγματικός διερευνητικός διάλογος μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Το σχετικό tweet του γ.γ. του ΝΑΤΟ έχει ως εξής:

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY