Σχοινάς: Ώρα για θετικά βήματα με την Τουρκία

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε την Πέμπτη πως είχε εποικοδομητικές συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τονίζοντας πως έφτασε η στιγμή για να γίνουν θετικά βήματα στις σχέσεις μεταξύ Βρυξελλών και Άγκυρας.

"Καλωσόρισα σήμερα τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε εποικοδομητικές συνομιλίες για τις ευκαιρίες και προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Η μετανάστευση, η ασφάλεια, οι διαπροσωπικές επαφές και η συνεργασία στο πρόγραμμα της ΕΕ, ErasmusPlus, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ανανεωμένης ατζέντας Ε.Ε.-Τουρκίας. Ώρα για θετικά βήματα", τόνισε σε tweet του ο ανώτατος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Welcomed Minister @MevlutCavusoglu in @EU_Commission today. Constructive discussions about the opportunities and challenges ahead. Migration, security, people to people contacts and @EUErasmusPlus cooperation at the heart of a renewed EU-Turkey agenda. Time for positive steps. pic.twitter.com/vaamzbHG4H