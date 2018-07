Τ. Κουίκ: «Η Ελλάδα θα έχει εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2019»

Στον Σεπτέμβριο του 2019 τοποθετεί τις εκλογές στην Ελλάδα ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Τέρενς Κουίκ. Μιλώντας μετά την τριμερή συνάντηση Κύπρου- Ελλάδος- Αιγύπτου για θέματα Διασποράς, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, ο κ. Κουίκ δήλωσε:



«Συζητήσαμε σχέδια μέχρι το καλοκαίρι το 2019. Η Ελλάδα θα έχει εκλογές, όπως ξέρετε, τον Σεπτέμβριο του 2019, άρα επεξεργαζόμαστε πράγματα από τώρα μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι και όχι μόνο για φέτος». Το κάνουμε, πρόσθεσε, με πλήρη συναίσθηση ότι μια συνεργασία πρέπει να σχεδιάζεται και μακροπρόθεσμα.



Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Νόστος-Επιστροφή», ο υφυπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η επόμενη εκδήλωση θα γίνει περί τα τέλη Οκτωβρίου στο Λονδίνο, ενώ στα μέσα Σεπτεμβρίου μια ομάδα νέων από τις τρεις χώρες θα επισκεφθεί την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, συζητώντας ξεχωριστές θεματικές, όπως τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την παιδεία και τα πανεπιστήμια.



Ο κ. Κουίκ είπε πως «το Nostos - The Return» μπορεί να συνδυαστεί ως «Nostos - The Return of our Treasures». Ο υφυπουργός έκανε αναφορά στην πρόσφατη δήλωση του πρωθυπουργού για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και προσέθεσε: «Δηλαδή να βάλουμε στην πράξη και με τη βοήθεια των νέων, αλλά και εκείνων οι οποίοι θα έλθουν στα στρογγυλά τραπέζια - καθηγητές πανεπιστημίων, αρχαιολόγοι - για να παλέψουμε για την επιστροφή των θησαυρών μας από τα ξένα μουσεία».



Οι νέοι από τις τρεις χώρες, επισήμανε, θα συζητήσουν στην Ελλάδα για την επιστροφή των πολιτιστικών θησαυρών, στην Κύπρο για θέματα παιδείας και στην Αίγυπτο για τον τουρισμό.



Αναφορικά με την επιλογή του Λονδίνου για την επόμενη εκδήλωση του «Νόστος - Η επιστροφή», ο κ. Κουίκ είπε πως και οι τρεις χώρες έχουν σημαντικές κοινότητες με πρόσωπα που διαπρέπουν στο χώρο της ιατρικής (έφερε ως παράδειγμα τον Αιγύπτιο καρδιοχειρουργό Μαχντί Γιακούμπ), στον χώρο του επιχειρείν και φοιτητές.



Επισήμανε πως στο Λονδίνο θα γίνει «ένα πολύ δυνατό συνέδριο ομογενειακό», που έχει να κάνει με τα επιχειρηματικά και με τα ιατρικά, και πως θα τεθεί και το θέμα της παιδείας.



Από την πλευρά του, ο Κύπριος επίτροπος Προεδρίας, Φώτης Φωτίου, δήλωσε ότι σε συνεργασία με τα υπουργεία Τουρισμού των τριών χωρών θα επιδιωχθεί η ενθάρρυνση ταξιδιωτικών πρακτόρων για να δημιουργηθούν κοινά πακέτα για τη Διασπορά μας, ώστε (οι ομογενείς) να έχουν την ευκαιρία μέσω αυτών των πακέτων να επισκέπτονται Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο. Επίσης, ανέφερε ότι συζητήθηκε η δυνατότητα πετυχημένοι επιχειρηματίες της Διασποράς των τριών χωρών να επισκεφθούν τις χώρες τους με σκοπό να δημιουργηθούν οι συνθήκες για πιθανές επενδύσεις από αυτούς.



Τέλος, η Αιγύπτια υπουργός Διασποράς, Ναμπίλα Μάκραμ, δήλωσε πως η διοργάνωση της εκδήλωσης για το πρόγραμμα «Νόστος - Η Επιστροφή» στην Αλεξάνδρεια ήταν πολύ επιτυχημένη και ευχαρίστησε τον κ. Φωτίου και τον κ. Κουίκ για τη συνεργασία τους. Επίσης, σημείωσε ότι «η πρώτη φάση του προγράμματος "Νόστος - Επιστροφή" άνοιξε το δρόμο για την ενίσχυση των οικονομικών και τουριστικών σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών». Ακόμα η υπουργός της Αιγύπτου εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι σήμερα συζητήθηκε η δεύτερη φάση του προγράμματος «Νόστος - Η επιστροφή», σημειώνοντας τη συμμετοχή και των νέων από τις τρεις χώρες στο πρόγραμμα αυτό.