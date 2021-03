Τη συμπαράστασή του για τον σεισμό στη Θεσσαλία εξέφρασε ο ΥΠΕΞ της Κροατίας στον Ν. Δένδια

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κροατίας Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν (Gordan Grlic Radman) είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Ράντμαν επικοινώνησε με τον κ. Δένδια για να εκφράσει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα μετά τον σεισμό που σημειώθηκε χθες Τετάρτη στη Θεσσαλία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

In a phone call w/ FM @NikosDendias, #Croatia FM @grlicradman expressed 🇭🇷 solidarity following the #earthquake that struck central #Greece



Ο ΥΠΕΞ Κροατίας επικοινώνησε με ΥΠΕΞ Ν.Δένδια για να εκφράσει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα μετά το σεισμό που σημειώθηκε στη Θεσσαλία pic.twitter.com/ql4K0JFa7i