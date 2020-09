Ελληνοτουρκική συνάντηση την Πέμπτη στο ΝΑΤΟ

Την προσεχή Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ελληνοτουρκική συνάντηση σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η Ηurriyet, επικαλούμενη πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η συνάντηση προγραμματίστηκε μετά από τηλεφωνική συνομιλία του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν με τον γενικό γραμματέα του NATO, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Μάλιστα, αναφέρεται πως η συνάντηση τεχνικών - στρατιωτικών κλιμακίων Ελλάδας και Τουρκίας, ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη, αλλά τελικά αναβλήθηκε για την προσεχή Πέμπτη.

Τη σχετική είδηση, επικαλούμενο τις ίδιες πηγές μεταδίδει και το τουρκικό κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Κάποια μάλιστα τουρκικά ΜΜΕ υπογραμμίζουν πως η σημερινή συνάντηση αναβλήθηκε για την Πέμπτη με απόφαση της διοίκησης της στρατιωτικής επιτροπής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

