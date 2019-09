Το γερμανικό ΥΠΕΞ για τη συνάντηση Δένδια - Μάας

Με δύο αναρτήσεις στο Twitter αναφέρεται το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών στη συνάντηση του Χάικο Μάας με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια.

«Έχουμε κοινή γραμμή στην ΕΕ επειδή μοιραζόμαστε πολλές πεποιθήσεις. Η μεταρρυθμιστική ταχύτητα που παρουσιάζει η ελληνική κυβέρνηση υπόσχεται επιτυχία» και «Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα άφιξης προσφύγων και μεταναστών, η Γερμανία η πρώτη χώρα προορισμός. Και οι δύο στηρίζουμε τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας και θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που μας αναλογούν», έγραψε το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ ανήρτησε και δύο φωτογραφίες από την κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο υπουργών.

"🇬🇷 is the first country of arrival for many refugees and migrants and 🇩🇪 is the first country of destination. Both countries are committed to the 🇪🇺 - 🇹🇷 agreement and will honour our obligations." pic.twitter.com/glbHXPSl2Y