Το ΥΠΕΞ καταδικάζει κάθε ενέργεια προσβολής εθνικού συμβόλου

Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει κάθε ενέργεια προσβολής εθνικού συμβόλου, με αφορμή το κάψιμο τουρκικής σημαίας σε διαδήλωση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

«Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο κάθε ενέργεια προσβολής εθνικού συμβόλου οποιασδήποτε χώρας, εν προκειμένω της Τουρκίας», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

Υπενθυμίζεται ότι παγίως το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει ανάλογες ενέργειες.

We categorically condemn any action that desecrates a national symbol of any country, in this case of Turkey.