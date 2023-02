Τσαβούσογλου: «Ελπίζουμε ότι η αλληλεγγύη στον σεισμό θα ανοίξει νέα σελίδα με την Ελλάδα»

Κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων του με τον Ισραηλίνο ομόλογό του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρθηκε σήμερα (14/2) βελτιωμένο κλίμα στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία.

«Θέλουμε σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή μας» είπε ο Τσαβούσογλου στη διάρκεια των δηλώσεων του, ενώ αποτίμησε τόσο την παρουσία της ελληνικής ομάδας διάσωσης στις κατεστραμμένες από τον σεισμό περιοχές όσο και την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια.

Σήμερα, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Ελι Κοέν, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αφού ευχαρίστησε το Ισραήλ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Τουρκία ο Μανώλης Κωστίδης, είπε:

«Θέλουμε σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή μας. Τα βήματα που έχουμε κάνει για την εξομάλυνση των σχέσεών μας με τις χώρες της περιοχής, ιδίως με το Ισραήλ, είναι προφανή.

Ελπίζω ότι η αλληλεγγύη μας κατά τη διάρκεια αυτού του σεισμού θα είναι επίσης καθοριστική για το άνοιγμα μιας νέας σελίδας με την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, όπως όλες οι χώρες της περιοχής, πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την ειρήνη της περιοχής μας».

