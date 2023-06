Twitter: Θύμα γνωστού Ιταλού φαρσέρ ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Θύμα γνωστού Ιταλού φαρσέρ έπεσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ειδικότερα, ο Τομάζο Ντεμπενεντέτι, ο οποίος έχει μακρά εμπειρία στο να διαρρέει fake news στα social media φτιάχνοντας πλαστούς λογαριασμούς, δημιούργησε σήμερα έναν με το όνομα του Γ. Γεραπετρίτη. Αφού καλωσόρισε τους χρήστες, για να προσδώσει στοιχεία αληθοφάνειας ανάρτησε την πληροφορία ότι είχε συνομιλία -ως ΥΠΕΞ- με τον Τούρκο ομόλογό του και ότι τον προσεχή Ιούλιο θα μεταβεί στην Άγκυρα. Αμέσως μετά έκανε ανάρτηση με την οποία ενημέρωνε για τον «θάνατο» του πρώην πρωθυπουργού, Λουκά Παπαδήμου, κάτι που προφανώς δεν ισχύει. Η φάρσα του Ιταλού δεν είχε ιδιαίτερη ανταπόκριση και λίγη ώρα μετά… ανέλαβε την ευθύνη των πράξεών του με νέο tweet.

This account is hoax created by Italian jouenalist Tommasso Debenedetti.

Μάλιστα το υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ενημέρωσε πως: «Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δεν διέθετε και δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Twitter».

@GreeceMFA informs you that FM George Gerapetritis does not currently hold & has never held in the past a personal twitter account



Το Υπουργείο Εξωτερικών σας ενημερώνει ότι ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης δεν διέθετε και δεν διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο twitter pic.twitter.com/Q9VmLtzryO