Τζ. Πάιατ: Η Αμερική στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας για ειρήνη στην Ανατ. Μεσόγειο

Η Αμερική στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας για οικοδόμηση ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάικ Πομπέο, στη Θεσσαλονίκη.

«Χαίρομαι που συμμετέχω στη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, και τον φίλο μου, Νίκο Δένδια, προκειμένου να εξετάσουμε τα κέρδη που έχουμε αποκομίσει αυτή τη χρονιά σε όλους τους τομείς που αφορούν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας» αναφέρει ο κ. Πάιατ σε ανάρτησή του στο Τwitter.

«Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας για οικοδόμηση ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο» προσθέτει.

Αναφερόμενος στη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, ο κ. Πάιατ ανέφερε σε σχετικό tweet:

«Υπερήφανος για τη νέα Συμφωνία Επιστήμης και Τεχνολογίας που ο Μάικ Πομπέο και ο Άδωνις Γεωργιάδης υπέγραψαν σήμερα. Η συμφωνία θα βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα της Ελλάδας και θα προωθήσει θετικά μοντέλα για έρευνα με ακεραιότητα, διαφάνεια και αξιοκρατία».

Proud of the new Science & Technology Agreement @SecPompeo & @AdonisGeorgiadi signed today. The STA will improve Greece's investment climate & advance positive models for research integrity, transparency & merit-based science.