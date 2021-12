Βέλγιο: Μεσίστια η ελληνική σημαία στην πρεσβεία της Ελλάδας για τον θάνατο του Κάρολου Παπούλια

Mεσίστια κυματίζει η ελληνική σημαία τόσο στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο όσο και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, ως ένδειξη πένθους για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια.

«Η ελληνική σημαία μεσίστια στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, σε ένδειξη πένθους για την εκδημία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Ηλεκτρονικό βιβλίο συλλυπητηρίων θα είναι ανοιχτό μέχρι 29/12 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Karolos.Papoulias.condolences@mfa.gr», αναφέρει, σε ανάρτησή της, η ελληνική πρεσβεία.

«Η ελληνική σημαία μεσίστια στη ΜΕΑ σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Ψηφιακό βιβλίο συλλυπητηρίων θα είναι ανοιχτό, έως τις 29 Δεκεμβρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Karolos.Papoulias.condolences@mfa.gr», σημειώνει η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ).

The 🇬🇷flag flies at half mast today @GreeceinBelgium, as a mark of mourning for the passing of former President of the Hellenic Republic, Karolos Papoulias.



A digital book of condolences will be open until Dec.29, at the email address Karolos.Papoulias.condolences@mfa.gr pic.twitter.com/6fmSBlDu2r