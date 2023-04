Βέλγιο: Τετ α τετ Δένδια - Τσαβούσογλου στο περιθώριο της Συνόδου ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ

Σύντομη συνάντηση είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Στη συνάντηση αρχικά συμμετείχε και η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Όλτα Τζάτσκα, ενώ ακολούθως παρέμειναν οι Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, οι οποίοι είχαν σύντομη συνομιλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σύντομη συνομιλία των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας έγινε ανασκόπηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του κλίματος βελτίωσης των διμερών σχέσεων στους τελευταίους μήνες.

Σύντομη συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν και στη συνέχεια με τη Γαλλίδα ομόλογο του, Κατρίν Κολόνα, είχε επίσης στο περιθώριο της σημερινής Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ο Ν. Δένδιας. Η συζήτηση με την κα Κολόνα επικεντρώθηκε στην ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ μετά από την εισδοχή της Φινλανδίας στη Συμμαχία, στη συνεχιζόμενη στήριξη της Ουκρανίας και στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας.

Επίσης, στο περιθώριο της Συνόδου ο Νίκος Δένδιας είχε σύντομες συναντήσεις με ομολόγους του Καναδά, της Κροατίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Νορβηγίας, της Ισπανίας.

On the margins of today's #NATO #ForMin Meeting in #Brussels , I had a brief meeting with #France counterpart @MinColonna and discussed Finland’s accession to NATO that strengthens the Alliance, ongoing support to Ukraine and 🇬🇷🇫🇷 strategic cooperation. pic.twitter.com/asilvLRCo7

Νωρίτερα, προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως «σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, είναι κατ’αρχάς μια επέτειος, η 74η επέτειος της ίδρυσης του ΝΑΤΟ. Αλλά επίσης, αυτή η πολύ σημαντική επέτειος συνδυάζεται με την είσοδο στη συμμαχία μίας ευρωπαϊκής, δημοκρατικής χώρας, της Φινλανδίας».

«Και νομίζω ότι η είσοδος της Φινλανδίας έχει μια άλλη σημειολογία. Ενισχύει την αντίληψη ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι μόνο η πιο επιτυχημένη αμυντική συμμαχία στην ιστορία αυτού του πλανήτη. Είναι επίσης μια συμμαχία αξιών, η οποία θα εμβαθύνει και θα προβάλλει αυτές τις αξίες τις οποίες υπερασπίζεται. Το Διεθνές Δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα, τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.

NATO is more than just the most successful defense alliance in history. It is also an alliance of values, which will deepen and promote these values that it stands for. International law, territorial integrity, Democracy, Human Rights. pic.twitter.com/Z0opiDbEOa