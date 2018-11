Βράβευση της Έλενας Κουντουρά από την Ένωση Αμερικανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων ASTA

Την Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά τίμησε η Ένωση Αμερικανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων ASTA, αποδίδοντάς της τον τίτλο της «πλέον υποστηρικτικής υπουργού Τουρισμού παγκοσμίως για το 2018».



Το βραβείο “The Most Supportive Τourism Ministry in the World 2018 παρέδωσαν στην Ελληνίδα Υπουργό ο πρόεδρος της ASTA κ. ZaneKerby και ο αντιπρόεδρος της ASTA, κ. Bob Duglin, σε ειδική εκδήλωση στην Φλόριντα των ΗΠΑ, παρουσία 400 μελών τους, Αμερικανών τουριστικών πρακτόρων που ειδικεύονται στα οργανωμένα ταξίδια, στον τουρισμό πολυτελείας και στην κρουαζιέρα.



Εξήραν την κα Κουντουρά για τη σημαντική συμβολή της ώστε να δημιουργηθούν γέφυρες συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες έχουν ήδη αποδώσει.



Η Υπουργός σε ομιλία της παρουσίασε τη στρατηγική και το έργο του Υπουργείου Τουρισμού την τελευταία τετραετία για την δυναμική τουριστική προώθηση και προβολή της Ελλάδας στην αμερικανική αγορά, με αποτέλεσμα τη διψήφια αύξηση των τουριστικών ροών σταθερά κάθε χρόνο.



Το 2018 η τουριστική ζήτηση από τις ΗΠΑ υπήρξε η ισχυρότερη από ποτέ.Καταγράφηκε αύξηση 40% στις κρατήσεις και στις αφίξεις Αμερικανών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, και όπως ανακοίνωσε η Υπουργός, για το 2019 οι προκρατήσεις έχουν ξεκινήσει ακόμη πιο δυναμικά, σε υψηλότερα ποσοστά.



Η κα Κουντουρά στην ομιλία της παρουσίασε στους Αμερικανούς ταξιδιωτικούς πράκτορες τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας που την καθιστούν μοναδική στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο, καθώς και το σχεδιασμό για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας τα επόμενα χρόνια.



Ο Πρόεδρος της ASTA, κ. Zane Kerby ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης διοργάνωσης του κορυφαίου συνεδρίου τους ASTA Destination Expo στην Αθήνα την άνοιξη του 2018, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τη Fed Hatta, θα διοργανώσουν την άνοιξη του 2019 το νέο συνέδριο ASTA International Showcase στο νησί της Ρόδου.



Στην εκδήλωση της ASTA παρέστη επίσης η Προϊσταμένη ΕΟΤ Β. Αμερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καματερού και η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κα Μαριέττα Παπαβασιλείου.



Λεζάντα - φωτο vraveio 1 - H Υπουργός κα Έλενα Κουντουρά με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμερικανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων ASTA κ. Zane Kerby και τον Αντιπρόεδρο, κ. Bob Duglin.



Λεζάντα - φωτο vraveio 3 - H Υπουργός κα Έλενα Κουντουρά με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμερικανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων ASTA κ. Zane Kerby, τον Αντιπρόεδρο, της ASTA κ. Bob Duglin και την Θεματική Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου αρμόδια για τον τουρισμό κα Μαριέττα Παπαβασιλείου.