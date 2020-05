Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική: Οι πολίτες της ΕE κρίνουν καινοτόμες πολιτικές με στόχο τη βελτίωση της δημοκρατίας

Άνοιξαν οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική 2020, τα οποία διεξάγονται πλέον για τέταρτη χρονιά. Με στόχο τη βελτίωση του πολιτικού έργου στην Ευρώπη, τα βραβεία διευρύνουν το πεδίο τους με περισσότερους συμμετέχοντες, νέες κατηγορίες βραβείων και εκπροσώπους από περισσότερες χώρες. Τα βραβεία -όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος - πρόκειται να αποτελέσουν το κύριο σημείο αναφοράς για πολιτικούς που επιθυμούν να βελτιώσουν την πολιτική δραστηριότητα, να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές και να εκσυγχρονίσουν τα παραδοσιακά κόμματα.

Τα πανευρωπαϊκά βραβεία για την πολιτική καινοτομία ξεκίνησαν πριν από τρία χρόνια από το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική. Ο EdwardStrasser, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου, δήλωσε: «Οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη ανησυχούν για την κατάσταση της δημοκρατίας και αναρωτιούνται τί πρέπει να κάνουν για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή της. Τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση με δύο τρόπους: πρώτον, αναδεικνύουν και επιβραβεύουν πολιτικές προσπάθειες που λειτουργούν στην πράξη και μπορούν ως εκ τούτου να χρησιμεύσουν ως πηγή έμπνευσης και λύσεων για τους άλλους και δεύτερον, οι πολίτες, συμμετέχοντας ως κριτές, συμβάλουν στη βελτίωση της πολιτικής θέτοντας παράλληλα νέα πρότυπα στην πολιτική σκηνή».

Μέχρι στιγμής, έχουν λάβει βραβεία πολιτικοί προερχόμενοι από ένα ευρύ ιδεολογικό φάσμα και από όλα τα επίπεδα της πολιτικής ζωής: από την πόλη Ii στη Φινλανδία, που κέρδισε για την καινοτόμα προσέγγισή της να γίνει η πρώτη πόλη με μηδενικές εκπομπές ρύπων στον κόσμο,μέχρι τονJean-ClaudeJunckerπου κέρδισε το βραβείο για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους να συμμετάσχουν εθελοντικά σε έργα που ωφελούν τις κοινότητες τους.

Τρεις νέες κατηγορίες για τη δημοκρατική καινοτομία

Για το 2020, οι κατηγορίες επανασχεδιάστηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες χάραξης πολιτικής. Δημιουργήθηκαν τρεις νέες κατηγορίες για επιτυχείς και καινοτόμες πρωτοβουλίες - ψηφιοποίηση, ανάπτυξη της υπαίθρου και εκπαίδευση. Οι πολιτικοί μπορούν επίσης να υποβάλουν έργα προς αξιολόγηση στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες: της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινότητας, της οικολογίας, της οικονομίας και της ποιότητας ζωής.

Ελληνική παρουσία

Την περσινή χρονιά, την πρώτη με επίσημη εκπροσώπηση της χώρας μας στη Βραβεία, η ελληνική παρουσία ήταν αισθητή. Για την ακρίβεια τέσσερα έργα έφτασαν ως φιναλίστ μέχρι τον τελικό στις επιμέρους κατηγορίες:

-Στην κατηγορία «Κοινότητα», ο Δήμος Μεταμόρφωσης και η συνεργασία του με το «Μπορούμε» κατά της σπατάλης τροφίμων, με υπεύθυνη την πρώην Πρόεδρο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, Νικολέτα Πατέλη.

-Στην κατηγορία «Κοινότητα», ο Δήμος Αθηναίων, με υπεύθυνη την πρώην Αντιδήμαρχο για το παιδί, Μαρία Ηλιοπούλου, για τη δράση «Ανοιχτά Σχολεία».

-Στην κατηγορία «Κοινότητα», ο Δήμος Αθηναίων, με υπεύθυνη την πρώην Αντιδήμαρχο για την Κοινωνία Πολιτών και την Καινοτομία, Αμαλία Ζέπου, για τη δράση «ΣυνΑθηνά».

-Στην κατηγορία «Οικολογία», ο Δήμος Σερίφου και ο πρώην Δήμαρχος Αντώνης Αντωνάκης, για την πρώτη παραλία της Ελλάδας χωρίς αποτσίγαρα.

Τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική 2020: Βασικά στοιχεία και αριθμοί

Οι καινοτόμες πολιτικές πρωτοβουλίες μπορούν να προταθούν από τους πολίτες και να υποβληθούν από τους πολιτικούς στο διαδίκτυο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2020.

Η κριτική επιτροπή των 1000 και πλέον πολιτών, θα κρίνει όλες τις υποβληθείσες προτάσεις και θα επιλέξει δέκα φιναλίστ και έναν νικητή σε κάθε μία από τις εννέα κατηγορίες έως τον Οκτώβριο του 2020.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στην κριτική επιτροπή κλείνουν στις 31 Ιουλίου 2020. Όλοι οι πολίτες των 47 χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι άνω των 16 ετών, είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν. Μια αντιπροσωπευτική κριτική επιτροπή θα επιλεγεί τυχαία από τους αιτούντες.

Όλοι οι φιναλίστ θα προσκληθούν στο Βερολίνο στις 3 Δεκεμβρίου 2020, όπου θα παρουσιάσουν τα καινοτόμα έργα τους σε πολιτικούς από όλη την Ευρώπη, καθώς και σε εκπροσώπους επιχειρήσεων, ιδρύματα και μέσα ενημέρωσης. Τα βραβεία θα δοθούν στις εννέα πιο καινοτόμες πολιτικές πρωτοβουλίεςσε ένα βραδινό γκαλά με πάνω από 500 προσκεκλημένους από όλη την Ευρώπη.

Σχετικά με το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική

Τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική, έναν πανευρωπαϊκό οργανισμό με γραφεία και αντιπροσώπους σε 15 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβακία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ινστιτούτο αναπτύσσει προγράμματα για πολιτικές και χάραξη πολιτικής με στόχο να καταστήσει τη δημοκρατική πολιτική πιο επιτυχημένη. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές από όλο το πολιτικό φάσμα και εφαρμόζοντας την τεχνογνωσία των πιο λαμπρών μυαλών στην πολιτική. Αποστολή του είναι να δημιουργήσει μια δημοκρατική προστιθέμενη αξία, προσδιορίζοντας και αναπτύσσοντας σήμερα την πολιτική του αύριο.

Για τον σκοπό αυτό, το Ινστιτούτο έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο αναγνωρισμένων οργανισμών στην Ευρώπη: Act.Now στη Βιέννη, AllChannels Communications στη Σόφια, ArenaIdé στη Στοκχόλμη, DasProgressiveZentrum και Polisphere στο Βερολίνο, Πανεπιστήμιο Δουβλίνου, Dreamocracy στις Βρυξέλλες, EuropaNova στο Παρίσι, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Alpbach, το Farner στη Ζυρίχη, Mailand Communications στο Ελσίνκι, Noesis στο Μιλάνο, Out of the Box στην Αθήνα, Royal Society of Arts στο Λονδίνο,Seesame στη Μπρατισλάβα, και THINK TANK και C.point στην Πολωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://innovationinpolitics.eu/