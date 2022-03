Βρετανία: Σε εξαιρετικό κλίμα η συνάντηση Δένδια με τη Λιζ Τρας

O πόλεμος στην Ουκρανία και ο συντονισμός των χωρών της Δύσης για την αντιμετώπιση της Ρωσικής εισβολής ήταν τα βασικά θέματα της συζήτησης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με την βρετανίδα ομόλογο του Λιζ Τρας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα στο Foreign Office. Άλλωστε οι δύο τους είχαν ξανασυναντηθεί στο πρόσφατο παρελθόν.

Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην Ουκρανία και ανέλυσαν τα σενάρια από εδώ και πέρα «εξετάζοντας τους τρόπους συντονισμού και συνεργασίας των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατόν», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ διπλωματική πηγή.

Δένδιας και Τρας συζήτησαν επίσης την ενεργοποίηση του Ελληνοβρετανικού Μνημονίου Κατανόησης και ειδικότερα του τομέα της Άμυνας. Άλλωστε το εν λόγω Μνημόνιο το υπέγραψαν οι δυό τους τον περασμένο Οκτώβριο. Πρόκειται για ένα «Στρατηγικό Διμερές Πλαίσιο», όπως έχει χαρακτηριστεί, μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου που ρυθμίζει τις σχέσεις των δύο χωρών μετά το Brexit ενώ παράλληλα εμβαθύνει την συνεργασία τους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Από την άμυνα και την ασφάλεια μέχρι τον τουρισμό και την παιδεία.

Στο ίδιο πλαίσιο συζητήθηκαν και οι προοπτικές της φετινής τουριστικής περιόδου καθώς οι βρετανοί παραδοσιακά αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες του ελληνικού τουρισμού.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο και τον ενεργό ρόλο που καλείται να παίξει το Ηνωμένο Βασίλειο στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Δένδιας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το Βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών και προσωπικά την κα Τρας για την πρόσφατη δήλωση στήριξης της Βρετανίας στο θέμα που έχει ανακύψει από την Τουρκία για την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών μετά τις σχετικές δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μέσα του Φλεβάρη εκπρόσωπος του Βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών είχε δηλώσει ξεκάθαρα ότι η Βρετανία «δεν θεωρεί ότι αμφισβητείται η κυριαρχία των ελληνικών νησιών».

Εν συντομία συζητήθηκε επίσης το μεταναστευτικό και το θέμα ασφάλειας στο Σαχέλ της Αφρικής αλλά και οι προοπτικές συνεργασίας με την Ινδία την οποία αναμένεται αμφότεροι οι υπουργοί να την επισκεφτούν στο άμεσο μέλλον.

Τέλος ο κ. Δένδιας προσκάλεσε την κα Τρας στην Ελλάδα. Πρόσκληση που δέχθηκε η βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών λέγοντας ότι έχει επισκεφτεί πολλές φορές τη χώρα μας αλλά πότε με την ιδιότητα της υπουργού.

Ι met with #UK Foreign Secretary @trussliz to exchange views on the security situation in Europe following #Russia’s invasion of #Ukraine, review developments in the #WesternBalkans, #EasternMediterranean, as well as bilateral issues. pic.twitter.com/MdCFWB2mxc