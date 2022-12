Χειροπέδες στην Εύα Καϊλή για διαφθορά

Άναυδη η κοινή γνώμη παρακολουθεί από το απόγευμα της Παρασκευής το πολιτικό θρίλερ με επίκεντρο την Ελληνίδα ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, η οποία συνελήφθη για δωροδοκία από το Κατάρ από την Αρχή καταπολέμησης διαφθοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για έρευνα που βρισκόταν από καιρό σε εξέλιξη και αφορούσε την Εύα Καϊλή, τον σύντροφό της και άλλα στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκ των οποίων o ένας είναι πρώην ευρωβουλευτής.

Οι πολιτικές επιπτώσεις ήταν άμεσες και η Εύα Καϊλή διεγράφη τόσο από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ όσο και από την ευρωομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), ενώ από την Δευτέρα αναμένονται νέες εξελίξεις.

The Socialists and Democrats group in the European Parliament has taken the decision to suspend MEP Eva Kaili’s membership of the S&D Group with immediate effect, in response to the ongoing investigations.