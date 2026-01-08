Ένταση επικράτησε στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις στη Βουλή, καθώς η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατήγγειλε πως ο Δημήτρης Καιρίδης της είπε τη φράση: «Άσε μας, κουκλίτσα μου».

«Τα υπολείμματα της ακροδεξιάς αντιδημοκρατικής φάλαγγας έχουν βρει καταφύγιο στα έδρανα αυτά, ειρωνεύοντας και επειδή εσείς δεν έχετε διστάσει να πάρετε θέση σε όλα αυτά και επειδή ξέρω ότι δεν είστε όλοι ίδιοι μέσα στη ΝΔ, εγώ δεν θα μασήσω τα λόγια μου, ούτε θα στρογγυλέψω την κατάσταση» είπε αρχικά η κα Κωνσταντοπούλου.

Έπειτα, απευθύνθηκε στον κ. Καιρίδη, λέγοντας: «Αν θέλετε να μιλάτε λίγο πιο σιγά… Ναι, με ενοχλείτε. Να περιμένω να τελειώσετε; Δεν πειράζει, ο καθένας δείχνει το ήθος του. Επανέρχομαι…. Τα “άντε από εκεί”, σας επιστρέφονται. Κατά τα άλλα, κύριε Καιρίδη, εγώ βρισκόμουν το πρωί στην κηδεία του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη».

«Κύριε Καιρίδη, ακούστε, εγώ υπηρετώ την αλήθεια, υπηρετώ το καθήκον μου, δεν κάνω δουλίτσες, ούτε κάνω βρόμικες δουλειές, όπως κάνετε εσείς. Αναλάβατε ακόμη και τη βρόμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό της κυβέρνησής σας, παριστάνοντας τον Πρόεδρο Επιτροπής, ενώ είσαστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και αυτό είναι μια βρόμικη δουλειά. Αυτό είναι μια βρόμικη δουλειά», συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Κυρία πρόεδρε, τα τελευταία τέσσερα λεπτά υφίσταμαι ύβρεις από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, ενώ προσπαθώ να απευθυνθώ στον υπουργό, η τελευταία φράση του ήταν “άσε μας, καλέ κουκλίτσα μου”» είπε η ίδια.

Απαντώντας, η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι «η τελευταία φράση θα διαγραφεί». Όμως, η κα Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως «δεν θα ήθελα να διαγραφεί θα ήθελα να παραμείνουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που ορίζουν τέτοια πρόσωπα να τους εκπροσωπούν».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρενέβη, ζητώντας συγγνώμη «από την πλευρά της κυβέρνησης», όμως η ένταση συνεχίστηκε όταν ο κ. Καιρίδης είπε: «Δεν χρειάζομαι την υπεράσπιση κανενός, ούτε του υπουργού».

Δείτε απόσπασμα από το περιστατικό:

Αναλυτικά ο διάλογος:

Καιρίδης: Εσείς κάνετε δουλειές, βγάζετε λεφτά (εκτός μικροφώνου)…

Κωνσταντοπούλου: Κύριε Καιρίδη, ακούστε, εγώ υπηρετώ το καθήκον μου, δεν κάνω δουλίτσες, δεν κάνω δουλίτσες, ούτε κάνω βρόμικες δουλειές, όπως κάνετε εσείς. Που αναλάβατε ακόμη και τη βρόμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό της κυβέρνησης σας, παριστάνοντας τον Πρόεδρο Επιτροπής, ενώ είσαστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος…

Καιρίδης: Άσε μας, καλέ κουκλίτσα μου.

Κωνσταντοπούλου: Κυρία πρόεδρε, τα τελευταία τέσσερα λεπτά υφίσταμαι ύβρεις από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, ενώ προσπαθώ να απευθυνθώ στον υπουργό, η τελευταία φράση του ήταν “άσε μας, καλέ κουκλίτσα μου”.

Γεροβασίλη: Η τελευταία φράση θα διαγραφεί από τα πρακτικά. Θα ήθελα να παραμείνουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που ορίζουν τέτοια πρόσωπα να τους εκπροσωπούν.

Κωνσταντοπούλου: Όχι, δεν θα ήθελα να διαγραφεί από τα πρακτικά.

Δένδιας: Η πρόθεση μας είναι να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κ. συνάδελφος προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και-

Κωνσταντοπούλου: Κύριε Δένδια, καταλαβαίνω ότι μου ζητάτε συγγνώμη εκ μέρος του εαυτού σας…

Καιρίδης: Η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε έναν βαρύτατο χαρακτηρισμό. Δεν δέχομαι μύγα στο σπαθί μου. Δεν χρειάζομαι την υπεράσπιση κανενός, ούτε του υπουργού. Δουλίτσες κ. Κωνσταντοπούλου κάνετε εσείς, δουλίτσες δεν έχω κάνει ποτέ. Να ανακαλέσετε τη βαρύτατη ύβρη. Και απορώ και πώς την κάνατε…

Κωνσταντοπούλου: Εγώ κρατώ ότι ο υπουργός σηκώθηκε και είπε σας «ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης» και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια πράξη ήθους ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να ταυτιστεί με τους «κάνε κανένα παιδί», «άσε μας, καλέ κουκλίτσα μου» κλπ., που έχουν εκστομιστεί και τον τιμά και σας ευχαριστώ, κ. Δένδια. Και από την άλλη έχουμε έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που ζητά και τα ρέστα.