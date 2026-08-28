Στην τελική ευθεία εισέρχεται η δημιουργία του νέου, ενοποιημένου ελληνικού θόλου αεράμυνας και αντιβαλλιστικής προστασίας «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, υπογράφονται στο Τελ Αβίβ οι τελικές συμφωνίες μεταξύ της ΓΔΑΕΕ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της ισραηλινής SIBAT.

Η υπογραφή σηματοδοτεί την έναρξη του χρονοδιαγράμματος 35 μηνών για την ολοκλήρωση του εξοπλιστικού προγράμματος ύψους 3,1 δισ. ευρώ, εξασφαλίζοντας παράλληλα ελληνική βιομηχανική συμμετοχή 25% και την παραχώρηση του πηγαίου κώδικα λογισμικού στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Πηγαίος κώδικας και 700+ εκατ. ευρώ σε Ελληνικές εταιρείες

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», οι τελευταίες διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν στην εξασφάλιση ουσιαστικού ελέγχου των υποσυστημάτων από την ελληνική πλευρά:

Ελληνική συμμετοχή (25%): Εξασφαλίστηκε η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας, με το έργο που θα αναλάβουν οι ελληνικές εταιρείες να ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια ευρώ .

Εξασφαλίστηκε η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας, με το έργο που θα αναλάβουν οι ελληνικές εταιρείες να ξεπερνά τα . Πηγαίος κώδικας (Source Code): Εκχωρείται στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία διαχείρισης, συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων της αεράμυνας.

Εκχωρείται στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία διαχείρισης, συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων της αεράμυνας. Εγχώριοι επιχειρηματικοί παίκτες: Στο πρόγραμμα αναμένεται να εμπλακούν περίπου 12 ελληνικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Metlen, Scytalys, ΕΑΣ, ΔΕΗ, ΕΑΒ, Prisma, Ionics, UniSystems και Sthenos.

Πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική και Ισραηλινά συστήματα

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» πρόκειται για ένα ενιαίο, πολυεπίπεδο πλέγμα προστασίας που διασυνδέει υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες (όπως τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και τα εγχώρια μη επανδρωμένα μέτρα) με κορυφαία ισραηλινά συστήματα διαφορετικών βεληνεκών:

Spyder (Rafael): Σύστημα μικρού και μεσαίου βεληνεκούς για την αντιμετώπιση αεροσκαφών, ελικοπτέρων και κατευθυνόμενων πυρομαχικών.

Σύστημα μικρού και μεσαίου βεληνεκούς για την αντιμετώπιση αεροσκαφών, ελικοπτέρων και κατευθυνόμενων πυρομαχικών. Barak MX (IAI): Ευέλικτο αντιαεροπορικό και αντιβληματικό σύστημα πολλαπλών βεληνεκών (Short, Medium, Long Range).

Ευέλικτο αντιαεροπορικό και αντιβληματικό σύστημα πολλαπλών βεληνεκών (Short, Medium, Long Range). David’s Sling (IAI): Σύστημα μεγάλου βελινεκούς σχεδιασμένο για την αναχαίτιση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, πυραύλων Cruise και βαλλιστικών απειλών.

Τεχνητή νοημοσύνη και οικονομικά αποδοτική αντιμετώπιση drones

Κομβικό στοιχείο της νέας αρχιτεκτονικής αποτελεί το κεντρικό λογισμικό που αξιοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence).

Το σύστημα AI θα αναλύει σε real-time τα δεδομένα από όλα τα ραντάρ και τους αισθητήρες και θα προτείνει αυτόματα το πλέον κατάλληλο μέσο αναχαίτισης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση των drones και UAVs. Η κατάρριψη χαμηλού κόστους μη επανδρωμένων αεροσκαφών με τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών ή πολυδάπανων πυραύλων συνεπάγεται δυσανάλογα υψηλό οικονομικό κόστος.

Με τη νέα δομή, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διαθέτουν εξειδικευμένα, χαμηλότερου κόστους μέσα εξουδετέρωσης drones, διαμορφώνοντας μια βιώσιμη, σύγχρονη και αδιαπέραστη αντιαεροπορική ομπρέλα πάνω από την ελληνική επικράτεια.