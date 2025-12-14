Ο συζητούμενος προϋπολογισμός διασφαλίζει τόσο τη δημοσιονομική σταθερότητα όσο και την εσωτερική σύγκλιση, τόνισε κατά την ομιλία του για τον κρατικό προϋπολογισμό 2026, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σημειώνοντας μάλιστα ότι «η σύγκλιση του κέντρου με την περιφέρεια δεν είναι κομματική αντιπαράθεση» αλλά «εθνικός στόχος».

Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο κ. Κοντογεώργης είπε: «Παρά τις αδιαμφισβήτητες δυσκολίες που βιώνουν οι συμπολίτες μας, ο φετινός προϋπολογισμός αποτυπώνει μία πραγματικότητα. Ότι υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού, η χώρα μας, σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, βρίσκεται σε μία τροχιά σύγκλισης με τον πυρήνα των ευρωπαϊκών κρατών, ενώ μόλις προχθές, το Eurogroup απέκτησε τον πρώτο Έλληνα πρόεδρο του. Αυτές οι εξελίξεις, το 2019 δεν ήταν αυτονόητες» σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης.

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είπε: «Η χώρα μας έχει θέσει έναν εθνικό στόχο: Να μη μείνει κανένας τόπος πίσω. Αυτό που ονομάζουμε εσωτερική σύγκλιση».

Όπως είπε, είναι ένα βαθιά πολιτικό ερώτημα, και η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι: Πρώτον, το μέρισμα ανάπτυξης, να αποδίδεται δίκαια και αναλογικά σε κάθε γωνιά της πατρίδας, και δεύτερον, με τις πολιτικές μας να υποστηρίζουμε το θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε πολίτη, εφόσον το επιθυμεί, να ζήσει, να μεγαλώσει να δημιουργήσει οικογένεια, να αναπτυχθεί στον τόπο τον οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Αφού σημείωσε την μεγάλη προσπάθεια για μείωση της ανισότητας τα τελευταία χρόνια, μίλησε για τον ενιαίο εθνικό, οδικό χάρτη «για όλες τις βαθμίδες της διοίκησης μέχρι και το ’35. Αυτή τη στιγμή εκπονούνται, και ολοκληρώνονται το ’26, 50 τοπικά σχέδια ανάπτυξης για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Για ποιο λόγο; Τότε, και για πρώτη φορά, το κάθε κράτος-μέλος, στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, θα έχει την υποχρέωση να έχει έναν εθνικό σχέδιο, κοινό για την κεντρική κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές, και πάνω σε αυτό θα δομήσουμε την πορεία μας» είπε ο κ. Κοντογεώργης.

Σημείωσε μάλιστα ότι αυτός ο προϋπολογισμός «έρχεται να υποστηρίξει την στρατηγική μας για την περιφέρεια, με αυξημένες χρηματοδοτήσεις, σε περιφέρειες και δήμους, ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα, σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στις ορεινές περιοχές και στις κοινότητες, μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά».

Ήδη, συνέχισε, στην ελληνική περιφέρεια πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή, περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγαλύτερα έργα. Και όντως, το ’26 και το ‘27, θα παραδοθούν περίπου 330 εμβληματικά έργα. Επίσης, 8 δισεκατομμύρια, αυτή τη στιγμή, έχουν διατεθεί για έργα που υλοποιούνται μέσω του ΕΠΑ στην περιφέρεια, πάνω από 20 δισεκατομμύρια έχουν διατεθεί από το 2021 και μετά, από το ΕΣΠΑ και από το ΤΑΑ για την ελληνική περιφέρεια, και σε αυτά προστίθενται εννιά δισεκατομμύρια την επόμενη χρονιά.

Ταυτόχρονα, είπε ο κ. Κοντογεώργης, οι νέοι πόροι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, αυτή τη στιγμή, έχουν υπολογιστεί σε περίπου 49 δισεκατομμύρια – θα δούμε πως θα πάει η διαπραγμάτευση – όμως περιλαμβάνει μέσα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, κ.α. που θα κατευθυνθούν στην ελληνική περιφέρεια.

Πρόσθεσε δε, ότι η κυβέρνηση ενσωματώνει την περιφερειακή οπτική από την αρχή, σε 10 εθνικές οριζόντιες πολιτικές για την ελληνική περιφέρεια, τη συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, το χωρικό σχεδιασμό, τις επενδύσεις, την εργασία, τη διαχείριση του νερού και το δημογραφικό. Μάλιστα, προχθές, ανακοινώσαμε έξι προγράμματα δημογραφικής ανάπτυξης στην βόρεια Ελλάδα, είπε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό.

Όσο για τη θεσμική ενσωμάτωση της περιφερειακότητας, ο κ. Κοντογεώργης είπε: «Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε, ότι πλέον θα λειτουργήσει ειδική γραμματεία, αποκλειστικά για τις ορεινές περιοχές, για τα χωριά μας για την προσέλκυση του πληθυσμού, για την υλοποίηση του σχεδίου των 12 πυλώνων για τις ορεινές περιοχές, που θα είναι στην προεδρία της κυβέρνησης».

Τέλος, ο κ. Κοντογεώργης είπε: «Η σύγκλιση του κέντρου με την περιφέρεια δεν είναι κομματική αντιπαράθεση. Είναι εθνικός στόχος. Η σύγκλιση δεν είναι σύνθημα, είναι να μπορεί ο πολίτης να πει, εδώ που ζω, μπορώ να δουλέψω, να δημιουργήσω οικογένεια, να έχω ποιότητα και προοπτική. Και γι’ αυτό δεν παίζουμε με τις λέξεις. Δουλεύουμε με πράξεις, σε μια εποχή, που η γνώση πρέπει να συναντά την ενσυναίσθηση, και το αύριο την συνεργασία. Προχωράμε με σχέδιο. Ο προϋπολογισμός αυτός διασφαλίζει δημοσιονομική σταθερότητα αλλά και βέβαια την εσωτερική σύγκλιση. Με εμπιστοσύνη στην δύναμη κάθε ανθρώπου, και κάθε τόπου».

