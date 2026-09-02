Σαφές μύνημα προς την Άγκυρα και το Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με τη στάση της Αθήνας στα ζητήματα εθνικής αμυντικής στρατηγικής και διεθνούς δικαίου.

Πιο συγκεκριμένα σε δηλώσεις που παραχώρησε στην δημόσια τηλεόραση, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται κανένα περιθώριο υποχωρήσεων.

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, η ελληνική πλευρά παραμένει σταθερή και αμετακίνητη στην προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, εκπέμποντας σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών επαφών του.

«Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών και προσέθεσε: «Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου».

«Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε χαρακτηριστικά. «Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», είπε.

«Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα», επισήμανε. «Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα. Οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά», κατέληξε.