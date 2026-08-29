Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας απέναντι στις νέες αιτιάσεις της Άγκυρας, με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να απορρίπτει πλήρως τους ισχυρισμούς του τουρκικού ΥΠΕΞ σχετικά με το καθεστώς στο Αιγαίο.

Διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας είναι απολύτως θωρακισμένα και καθορισμένα από το Διεθνές Δίκαιο, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως οποιαδήποτε αμφισβήτηση από την τουρκική πλευρά κρίνεται ως παντελώς αβάσιμη και απορριπτέα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελληνικό ΥΠΕΞ, η επανάληψη του ίδιου «αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού», κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεν αρκεί για να του προσδώσει νομικό έρεισμα ή οποιαδήποτε υπόσταση.

Η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών:

«Η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού, κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρεισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση.

Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό.»

Τι είχε δηλώσει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας:

Υπενθυμίζεται ότι με δήλωσή του, χθες, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, υποστήριξε ότι το ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες «δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας» σε ό,τι αφορά τα διασυνδεδεμένα ζητήματα του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες».

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης την ανάγκη, όπως ανέφερε, να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα βρίσκεται σε συμφωνία με τη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Σχέσεις Φιλίας και Καλής Γειτονίας, η οποία υπεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

«Ως Τουρκία, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα είναι «πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους».