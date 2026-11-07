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«Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει», αναφέρουν οι ελληνικές διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας πρόσφατη δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για τη NAVTEX.
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