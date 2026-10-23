Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ απέστειλε χθες η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, ως απάντηση στην έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Η διπλωματική αυτή ενέργεια, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικών οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, αποσκοπεί στην επίσημη καταγραφή των ελληνικών θέσεων στον διεθνή οργανισμό.

Μέσω της επιστολής, η Αθήνα ξεκαθαρίζει πως το εν λόγω μνημόνιο παραμένει απολύτως άκυρο και ανυπόστατο, καθώς παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επικύρωσή του από τη λιβυκή Βουλή δεν μεταβάλλει τον παράνομο χαρακτήρα της συμφωνίας, η οποία εξακολουθεί να μην μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα ή να δημιουργεί δικαιώματα εις βάρος τρίτων κρατών.