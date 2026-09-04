Στη διαμόρφωση ενός σταθερού και ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, του εμπορίου, της έρευνας και της καινοτομίας συμφώνησαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Εκτελεστικός Αντιδήμαρχος του Δήμου Πεκίνου Xia Linmao, κατά τη συνάντησή που είχαν σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Οι άξονες της κοινής δράσης θα επισημοποιηθούν με την υπογραφή Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας στην κινεζική πρωτεύουσα κατά την επικείμενη επίσκεψη του κ. Χαρδαλιά, σφραγίζοντας παράλληλα τη συμπλήρωση 20 ετών από την εγκαθίδρυση της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας – Κίνας.

Οδικός χάρτης και υπογραφή Μνημονίου στο Πεκίνο

Καλωσορίζοντας την κινεζική αντιπροσωπεία, ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τις κινεζικές αρχές δεν έχει αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά εδράζεται σε στέρεες βάσεις, δίνοντας συνέχεια στις επαφές που έχουν ήδη αναπτυχθεί με τη Σαγκάη και την επαρχία Ζιανγκσού.

«Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, αυτό της επένδυσης σε σταθερές, πραγματικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με το Πεκίνο. Σχέσεις που θα φέρουν πιο κοντά τους δύο λαούς και αναμένεται να αφήσουν ουσιαστικό αποτύπωμα στις κοινωνίες και στις οικονομίες μας», σημείωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Το Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας, το οποίο θα υπογραφεί επίσημα στο Πεκίνο κατά την επικείμενη επίσκεψη του κ. Χαρδαλιά, θα προσφέρει το θεσμικό πλαίσιο για τη διασύνδεση πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων, επιμελητηρίων και επιχειρήσεων των δύο περιοχών.

Εξωστρέφεια, τουρισμός και ο «Αττικός πολιτισμός»

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις της Κίνας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην 9η China International Import Expo (CIIE), τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση της Σαγκάης που διεξάγεται στις αρχές Νοεμβρίου, όπου η Αττική θα δώσει το «παρών» ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ.

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς ενημέρωσε την κινεζική αντιπροσωπεία για τη σύσταση του νέου οργανισμού «Αττικός Πολιτισμός», ο οποίος θα αναλάβει την τουριστική προβολή της Περιφέρειας και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

«Πρόθεσή μας είναι το πρώτο διεθνές φεστιβάλ του νέου αυτού οργανισμού να έχει ως τιμώμενη χώρα την Κίνα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν νέο, σταθερό θεσμό πολιτιστικής εξωστρέφειας», σημείωσε ο Περιφερειάρχης.

Έρευνα, καινοτομία και επενδυτικές ευκαιρίες

Εκτενής συζήτηση έγινε και για τον τομέα της τεχνολογίας, με έμφαση στη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Αντιδήμαρχος του Πεκίνου Xia Linmao παρουσίασε το προφίλ της κινεζικής πρωτεύουσας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν παγκόσμιο πόλο καινοτομίας με πληθυσμό 21,8 εκατομμυρίων κατοίκων και ΑΕΠ που το 2025 ξεπέρασε τα 660 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Linmao έκανε ειδική αναφορά στην αλματώδη ανάπτυξη του Πεκίνου στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των microchips και της βιοϊατρικής.

«Θέλουμε να προσκαλέσουμε τις επιχειρήσεις της Αττικής να έρθουν και να επενδύσουν στην Κίνα. Αντίστοιχα, ενθαρρύνουμε τις δυναμικές κινεζικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν επενδυτικές ευκαιρίες στην Αττική. Οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά και συμπληρωματικά πλεονεκτήματα», υπογράμμισε ο κ. Xia Linmao.

Ο Κινέζος αξιωματούχος αναφέρθηκε επίσης στις ετήσιες εκδηλώσεις για την Κινεζική Πρωτοχρονιά στην Αθήνα και στη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου της Κίνας στην ελληνική πρωτεύουσα, ζητώντας τη στήριξη της Περιφέρειας για την περαιτέρω ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση

Στη συνάντηση παρίσταντο εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Χριστίνα Κεφαλογιάννη, η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού Αλεξάνδρα Πάλλη, η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, ο Γενικός Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Σωτήρης Νικολαρόπουλος, ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΠ «Αττική» Δημήτρης Δρόσης, ο Συντονιστής του Κέντρου Καινοτομίας Πέτρος Ποδάρας και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη Δημήτρης Ταραζώνας.

Τον Αντιδήμαρχο Πεκίνου συνόδευαν ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Δημοτικής Κυβέρνησης Wu Jiliang, η Γενική Διευθύντρια του Γραφείου Οικονομικών Han Jie, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Υποθέσεων Li Hui, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Διοικητικής Επιτροπής Αναπτυξιακής Περιοχής Yi Yuanjia και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Xiao Manli. Την Πρεσβεία της Κίνας εκπροσώπησαν ο Επιτετραμμένος Zhang Gang και ο Ακόλουθος Wang Letong.