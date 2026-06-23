«Απαραίτητη προϋπόθεση, σε μια αβέβαιη περίοδο όπως αυτή, είναι η στήριξη των κοινωνιών με συγκεκριμένα μέτρα και η εξάλειψη των πρόσθετων βαρών. Αυτό ζητούν οι πολίτες για την οικονομική πολιτική του 2027», τόνισε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, στην Οικονομική Επιτροπή παρουσιάζοντας την έκθεσή του, ως μόνιμος εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισήμανε ότι οι προτεραιότητες πρέπει να είναι η σταθερότητα μισθών και συντάξεων, η φθηνότερη ενέργεια, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ευκολότερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η μείωση της γραφειοκρατίας και η εξάλειψη των φαινομένων αισχροκέρδειας.
Η εισήγησή του περιλαμβάνει και όλες τις ελληνικές θέσεις για:
- Σταθερότητα οικονομίας και κοινωνική συνοχή.
- Αυξήσεις μισθών και συντάξεων με μειώσεις φόρων.
- Στήριξη των ευάλωτων.
- Άμεση πρόσβαση μικρομεσαίων σε χρηματοδότηση.
- Επίλυση του δημογραφικού, του στεγαστικού και υποδομές για υγεία και παιδεία.
- Στήριξη νησιών, ορεινών περιοχών και περιφερειών.
- Δημιουργία προϋποθέσεων για φθηνό ρεύμα και καύσιμα.
- Καλύτερη παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
- Αύξηση της παραγωγικότητας με νέες θέσεις εργασίας.
- Προστασία των συμφερόντων ασφαλείας των χωρών της ΕΕ από τρίτες χώρες.
«Πρέπει να αποτυπώσουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες στις κοινωνίες, στα κράτη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος, πάνω απ’ όλα η κοινωνία, πάνω απ’ όλα η στήριξη των πολιτών», κατέληξε ο Γ. Αυτιάς.
Ακολουθεί το σχετικό βίντεο: