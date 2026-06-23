«Απαραίτητη προϋπόθεση, σε μια αβέβαιη περίοδο όπως αυτή, είναι η στήριξη των κοινωνιών με συγκεκριμένα μέτρα και η εξάλειψη των πρόσθετων βαρών. Αυτό ζητούν οι πολίτες για την οικονομική πολιτική του 2027», τόνισε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, στην Οικονομική Επιτροπή παρουσιάζοντας την έκθεσή του, ως μόνιμος εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισήμανε ότι οι προτεραιότητες πρέπει να είναι η σταθερότητα μισθών και συντάξεων, η φθηνότερη ενέργεια, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ευκολότερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η μείωση της γραφειοκρατίας και η εξάλειψη των φαινομένων αισχροκέρδειας.

Η εισήγησή του περιλαμβάνει και όλες τις ελληνικές θέσεις για:

Σταθερότητα οικονομίας και κοινωνική συνοχή. Αυξήσεις μισθών και συντάξεων με μειώσεις φόρων. Στήριξη των ευάλωτων. Άμεση πρόσβαση μικρομεσαίων σε χρηματοδότηση. Επίλυση του δημογραφικού, του στεγαστικού και υποδομές για υγεία και παιδεία. Στήριξη νησιών, ορεινών περιοχών και περιφερειών. Δημιουργία προϋποθέσεων για φθηνό ρεύμα και καύσιμα. Καλύτερη παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αύξηση της παραγωγικότητας με νέες θέσεις εργασίας. Προστασία των συμφερόντων ασφαλείας των χωρών της ΕΕ από τρίτες χώρες.

«Πρέπει να αποτυπώσουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες στις κοινωνίες, στα κράτη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος, πάνω απ’ όλα η κοινωνία, πάνω απ’ όλα η στήριξη των πολιτών», κατέληξε ο Γ. Αυτιάς.

Ακολουθεί το σχετικό βίντεο: