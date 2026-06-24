Απαντήσεις έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σχετικά με το σκάνδαλο του Qatargate και το ένταλμα σύλληψής του από τις βέλγικες Αρχές, κάνοντας λόγο για υπόθεση χωρίς ουσία.

Αναφερόμενος στο ένταλμα σύλληψης είπε «όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Δεν με κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη αλλά κάποιοι αστυνομικοί».

Δείτε βίντεο με την συνέντευξη του Δημήτρη Αβραμόπουλου:

Ισχυρίστηκε πως η υπόθεση έχει ήδη εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έκριναν τις ενέργειες του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σύννομες. «Πριν από δύο χρόνια είχε διερευνηθεί η υπόθεση και είχαν έρθει οι απαντήσεις από την Επιτροπή που έλεγαν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος τα έκανε πολύ καλά», ανέφερε.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο ΣΚΑΪ, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι όλες οι αμοιβές του ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε πως συμμετείχε ως τιμητικό μέλος σε διεθνές φόρουμ με αμοιβή 5.000 ευρώ τον μήνα, τα οποία, όπως υπογράμμισε ήταν δηλωμένα στην Ελλάδα. «Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα η οποία δηλώνεται και φορολογείται;» διερωτήθηκε ο «γαλάζιος» βουλευτής.

Για την Εύα Καϊλή δήλωσε πως δεν είχε καμία θεσμική σύνδεση μεταξύ τους. «Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής, καμία σχέση με εμένα. Άλλο Επιτροπή, άλλο Ευρωκοινοβούλιο», ανέφερε.

Για την βίζα προς το Κατάρ, ο πρώην Επίτροπος ισχυρίστηκε ότι δεν εγκρίθηκε η σχετική διαδικασία με δική του υπογραφή. «Δεν δόθηκε τελικά η βίζα. Και με υπογραφή δική μου δεν δόθηκε», σημείωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Εγώ είπα να αρθεί η ασυλία μου – Δεν φοβάμαι τίποτα»

«Από ό,τι μαθαίνω, οι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους ελέγχονται και άνοιξαν την έρευνά τους, αγνοώντας ότι αυτή η υπόθεση είχε διερευνηθεί πριν από δύο χρόνια. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία φον ντερ Λάιεν, με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα, είναι της βελγικής αστυνομίας. Εγώ είπα να αρθεί η ασυλία μου, δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι ένα ένταλμα που είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε […]. Μιλάμε για μια σκοπιμότητα. Οι αστυνομικοί, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, αγνόησαν δύο πράγματα: Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχαμε συζητήσει ξανά την υπόθεση πριν δύο χρόνια. Δεν απολογούμαι, δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά. Αυτά που σας είπα είναι στοιχεία, είναι έγγραφα», ανέφερε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Για τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο βουλευτής ανέφερε πως η σχετική ενημέρωση παρέμεινε στο γραφείο του υπουργείου για ημέρες, χωρίς να ενημερωθεί.

«Το είχε ο κύριος Χρυσοχοΐδης στο συρτάρι του για δύο-τρεις μέρες και τουλάχιστον εμένα δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και καλά έκανε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα», τόνισε.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι επιθυμεί την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. «Να αρθεί η ασυλία μου», είπε.

«Είναι νωρίς να πω αν θα κατέβω στις εκλογές»

Όταν ο κ. Αβραμόπουλος ρωτήθηκε αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές απάντησε ότι «αυτό θα το δούμε. Το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω», ισχυρίστηκε.

«Έχω κόμμα, θα είμαι και στο μέλλον εκεί. Δεν μου έχει γίνει κάποια προσέγγιση, ο κ. Σαμαράς έχει ακολουθήσει τη δική του πορεία», τόνισε.