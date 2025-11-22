Μπορεί η ΚΕΦΕ από την Αθήνα και η ΝΕΦΕ της Πιερίας να ανακοινώνουν ακόμη οδηγίες για τις αυριανές πανελλαδικές εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, αλλά το zougla.gr μπορεί να ανακοινώσει από σήμερα και με απόλυτη ακρίβεια τα 4/5 των αυριανών αποτελεσμάτων στην Πιερία!

Κι αυτό γιατί, όπως πιθανώς συμβαίνει και σε άλλους νομούς της χώρας, στην Πιερία, τα μέλη του κόμματος θα εκλέξουν αύριο -ουσιαστικά- μόνο τον πρόεδρο και τα μέλη της νομαρχιακής. Οι σύνεδροι και οι διοικήσεις των τριών ΔΗΜ.Τ.Ο του νομού έχουν ήδη αναδειχθεί, αφού υπήρξαν τόσοι υποψήφιοι, όσο και οι θέσεις που οι εκλεγμένοι θα καταλάβουν. Η δε κούρσα για την προεδρία της ΔΕΕΠ άρχισε με τρεις υποψηφίους, αλλά πολύ γρήγορα απέμειναν δύο. Υποψήφιοι παραμένουν οι Χρυσόστομος Κυραϊλίδης και Κική Καραγιαννίδου, ενώ παραιτήθηκε της υποψηφιότητάς του ο Αντώνης Ζιώγας.

Πολλοί αποδίδουν την σύμπτωση αυτή των υποψηφίων με τους εκλεγμένους σε προσπάθεια μεγαλύτερης συνοχής και αρτιότερης οργάνωσης, ενώ άλλοι επισημαίνουν ότι σε κόμμα που διανύει δεύτερη, συνεχόμενη κυβερνητική θητεία, θα έπρεπε να υπάρχει πλεόνασμα υποψηφίων και παρασκηνιακές αψιμαχίες για το τελικό ψηφοδέλτιο…

Δείτε τους υποψήφιους προέδρους και μέλη ΔΕΕΠ και τα εκλογκά κέντρα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

–

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΕΕΠ (ΕΩΣ 1 ΣΤΑΥΡΟ)

ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΕΠ (ΕΩΣ 3 ΣΤΑΥΡΟΙ)

ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΕΥΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ

ΠΟΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΤΑΛΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΟΥΤΣΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΕΛΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΓΙΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δείτε και τους ήδη εκλεγμένους

ΣΥΝΕΔΡΟΙ

ΒΑΡΝΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΣΚΟΥΜΠΑ ΚΑΛΥΨΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΝΤΟΝΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

ΜΠΟΥΣΝΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΦΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΔHMTO ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΒΑΡΝΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΖΕΪΜΠΕΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

ΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΔHMTO ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΗ

TOYΛIKAΣ ΘΩMAΣ TOY ΔHMHTPIOY

ΠITΣIΛHΣ ANTΩNHΣ TOY ΔHMHTPIOY

MANHΣ ANTΩNIOΣ TOY ΓEΩPΓIOY

KOYΛIANOΠOYΛOY ANNA TOY HΛIA

ZIΩΓAΣ EYAΓΓEΛOΣ TOY ANTΩNIOY

AΓAKOΣ ΔHMHTPIOΣ TOY AΠOΣTOΛH

MAΛIAPAΣ ΓEΩPΓIOΣ TOY NIKOΛAOΥ

ΔHMTO ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΩΤΗΣ ΧΝΟΥΔΑΣ

ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ

ΜΠΑΡΜΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Πιερίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιούμε στα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που θα συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών της ΔΕΕΠ Πιερίας στις 23-11-2025, ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν:

για το δήμο Κατερίνης στο 5 ο Γυμνάσιο Κατερίνης, Ειρήνης 32 (έναντι ΔΕΗ) – αίθουσα πολυχώρου,

για το δήμο Δίου-Ολύμπου στο πρώην δημαρχείο Δίου στην Κονταριώτισσα (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου)

για το δήμο Πύδνας-Κολινδρού στο δημαρχείο στο Αιγίνιο (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου).

ΔΕΕΠ ΠΙΕΡΙΑΣ