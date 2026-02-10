Στην Άγκυρα μεταβαίνει αύριο 11 Φεβρουαρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από πολυμελή κυβερνητική αποστολή, για τη συμμετοχή του στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας. Η συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο, σε μια χρονική συγκυρία όπου η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με τη γείτονα χώρα, όμως χωρίς εκπτώσεις στις πάγιες εθνικές θέσεις.

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τουρκική πρωτεύουσα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, με τη συνάντηση των δύο ηγετών να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πρόκειται για την πρώτη τους συνάντηση μετά από περίπου 17 μήνες, όταν είχαν βρεθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, υπογραμμίζοντας τότε την ανάγκη διατήρησης ενός κλίματος ηρεμίας και σταθερότητας στην περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι στόχος της Αθήνας είναι μια ειλικρινής και εποικοδομητική συζήτηση, στη βάση ενός ανοιχτού διαλόγου σε ανώτατο επίπεδο. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η ελληνική πλευρά με την Τουρκία αφορά τον καθορισμό της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας.

Με αυτή τη λογική, η ελληνική αποστολή προσέρχεται στη συνάντηση με θετική διάθεση, έτοιμη να συζητήσει ζητήματα όπως η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, η διαχείριση του Μεταναστευτικού και η περαιτέρω ανάπτυξη του Τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ωστόσο, ότι η διάθεση για διάλογο δεν συνεπάγεται ανοχή σε προκλητικές τοποθετήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει σαφές μήνυμα, πως η ακραία ρητορική και πρακτικές όπως η διατήρηση του casus belli υπονομεύουν τόσο την ελληνοτουρκική προσέγγιση όσο και την ευρωπαϊκή πορεία που επιδιώκει η Τουρκία.

Οι δέκα Υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Τουρκία

Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης

Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης