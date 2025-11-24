Η πρώην Υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, δήλωσε την βεβαιότητά της για την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στην πολιτική.

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραχώρησε συνέντευξη σήμερα (24/11), σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του «Ιθάκη».

Το επόμενο Κόμμα Τσίπρα θα είναι το πιο αρχηγικό που έχει περάσει στην Ελλάδα

Η πρώην Υπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει στην Πολιτική. Συνεχίζοντας, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «σας διαβεβαιώνω πως το επόμενο Κόμμα Τσίπρα θα είναι το πιο αρχηγικό Κόμμα που έχει περάσει ποτέ στην Ελλάδα. Θα λέει εγώ είμαι ο αρχηγός και αν θέλετε να έχετε διαφορετική άποψη, παρακαλώ η πόρτα είναι εκεί. Μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτό».

«Έχω διαβάσει κάποια αποσπάσματα. Εμείς που κάναμε μια προσπάθεια την πενταετία και κάποιες στιγμές από αυτές ήταν εφιαλτικές. Εμείς δεν είχαμε το άλλοθι της άγνοιας, δεν ζούσαμε σε ένα ουτοπικό περιβάλλον όπως κάποιοι συνεργάτες, που περιγράφει ο κ. Τσίπρας. Είχαμε απόλυτη συναίσθηση πως η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, αναφερόμενη στο βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, για να προσθέσει ότι «Άρα για μας ήταν πραγματικά εφιαλτικό αυτό το ενδεχόμενο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε εκείνη την εποχή, ακριβώς για να μην συμβεί αυτό. Άρα, όταν δεν έχεις το άλλοθι της άγνοιας, τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί ο κ. Τσίπρας λέει σήμερα για τους συνεργάτες του ότι ζούσαν ουσιαστικά σε έναν άλλον πλανήτη. Εμείς δεν ζούσαμε σε άλλον πλανήτη. Ζούσαμε στην Ελλάδα. Μια Ελλάδα που εκείνη την εποχή ζούσε μαύρες ώρες».

Για το αν περίμενε μία συγγνώμη

Η πρώην Υπουργός, απαντώντας στο αν περίμενε μία συγγνώμη από τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι «συγγνώμη δεν περίμενα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το λέει. Λέει για τα λάθη τα οποία έγιναν, χρεώνει πολλά στους συνεργάτες του. Αλλά ξέρετε, η μοναξιά του ηγέτη ακριβώς αυτή είναι. Επιλέγεις τους συνεργάτες σου. Η ιστορία πως ο καθένας από εμάς μπορεί να χρεώνει τα όποια λάθη σε συνεργάτες του, μέχρι ενός σημείου μπορεί να έχει βάση. Γιατί σε τελική ανάλυση τους επιλέγεις».

Για το αν αντίπαλος της ΝΔ είναι πλέον ο Τσίπρας

Η Ντόρα Μπακογιάννη, απαντώντας στο εάν ο αντίπαλος της ΝΔ πλέον είναι ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «δεν το ξέρω αυτό, θα φανεί. Από το επιθυμώ να κάνω Κόμμα μέχρι κάνω Κόμμα, βρίσκω τα στελέχη, τα εμφανίζω, ποιοι θα μπουν μπροστά, τι θα κάνουνε. Μέχρι να βγάλω Πρόγραμμα που το Γενικό Λογιστήριο θα το κρίνει. Μέχρι τότε έχει πολύ νερό το ποτάμι. Ο κατακερματισμός της αριστερής πολυκατοικίας που οφείλεται και στον Αλέξη Τσίπρα, αναζητά αυτή τη στιγμή ένα συνδετικό κρίκο. Φαντάζομαι θα τον βρει στο πρόσωπο του Τσίπρα. Η ΝΔ δεν έχει καμία προτίμηση», για να προσθέσει ότι «προσωπικώς θα σας πω πως θα ήθελα ένα Κόμμα που θα μπορεί να έχει μια λογική σκέψη, επιχειρήματα, να μπορεί να γίνει διάλογος. Η Δημοκρατία θέλει διάλογο. Η τελευταία συζήτηση που έγινε στη Βουλή με Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη ήταν καλή. Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκαν τα μεν και τα δε. Είναι φορές που σε πιάνει μαύρη απελπισία, ακούς τόσα τρελά πράγματα, που λες άντε να φύγω να ησυχάσουμε».

Θα κονταροχτυπηθούν Τσίπρας – Ανδρουλάκης

Η πρώην Υπουργός αναφερόμενη στο ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι «θα κονταροχτυπηθούν. Σε ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ με μια καινούρια λογική Τσίπρα που θέλει να περάσει τώρα, θα υπάρξει ένας ανταγωνισμός για το ποιος θα μπορεί να έρθει πρώτος».