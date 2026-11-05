Η Ντόρα Μπακογιάννη ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την λεκτική επίθεση σε πολίτη, η οποία σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια συζήτησης για το Νοσοκομείο Χανίων.

«Έχασα την ψυχραιμία μου. Έκανα λάθος και ζητώ συγγνώμη. Δεν πρέπει να χάνεις την ψυχραιμία σου», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σε εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Υπενθυμίζουμε πως το περιστατικό είχε συμβεί παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Την στιγμή που η κα. Μπακογιάννη ξεκίνησε να τοποθετείται για ένα project που αφορούσε το νοσηλευτικό ίδρυμα, μια γυναίκα από τους παρευρισκόμενους την διέκοψε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας της φώναξε «Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου».

«Καθόμουν 3,5 ώρες, άκουγα και όταν προσπάθησα να μιλήσω για ένα τεράστιο project για το νοσοκομείο Χανίων έχασα την ψυχραιμία μου. Και πραγματικά συγγνώμη», προσέθεσε, η Ντόρα Μπακογιάννη.

Το περιστατικό στα Χανιά

Η γυναίκα που δέχθηκε την λεκτική επίθεση της απάντησε «σε ποιον μιλάτε έτσι;», με την αδερφή του πρωθυπουργού να επιμένει «κλείστο, μιλάω».

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο:

Το αποτέλεσμα αυτής της προσβολής ήταν να προκληθούν αναστάτωση και αποδοκιμασίες μέσα στην αίθουσα.