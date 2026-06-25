Η Ντόρα Μπακογιάννη προκαλεί τον ιδιοκτήτη της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, «να πάρει τα χαρτάκια του και να τα πάει στο δικαστήριο».

Ως «χαρτάκια» εννοεί βέβαια τις διαρροές στον τύπο ότι ο άνθρωπος που -κατά δήλωσή του- πουλάει το Predator σε κράτη και υπηρεσίες, πως διαθέτει συμφωνητικό με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με πράκτορες της υπηρεσίας.

Και ως «δικαστήριο» την εκδίκαση της υπόθεσης για τους ιδιώτες του Predator σε δεύτερο βαθμό, τον προσεχή Δεκέμβριο.

Η βουλευτής και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, σε συνέντευξη που έδωσε στην διαδικτυακή εκπομπή της δημοσιογράφου Ράνιας Τζίμα για το in.gr είπε ότι «η υπόθεση των υποκλοπών είναι στη Δικαιοσύνη, θα την ψάξει η δικαιοσύνη, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη» και επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εκβιάζονται από κανέναν».

«Καταλαβαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε και ο οποίος αφού πήγε στο δικαστήριο και δεν είπε τίποτα, ενόψει της έφεσης την οποία κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει θόρυβο» πρόσθεσε, καλώντας τον ιδιοκτήτη της Intellexa «να πάρει τα χαρτάκια του και τα στοιχεία του και να τα πάει στο δικαστήριο».

Βέβαια, να σημειώσουμε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της ετεροδικίας, δηλαδή να δικαστεί ο Ντίλιαν στη χώρα του, στο Ισραήλ, κάτι όμως, που όπως επισημαίνουν νομικοί, μπορεί να σημαίνει ότι λειτουργούσε ως όργανο του ξένου κράτους και να έχουμε το αδίκημα της κατασκοπείας.