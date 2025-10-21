Την ώρα που στη Βουλή πραγματοποιείται η συζήτηση για την τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, η Ντόρα Μπακογιάννη παίρνει δημόσια θέση, αναφέροντας πως «υπάρχει μνημείο που μπορεί κάποιος να πηγαίνει», για τα Τέμπη.

Ο Άγνωστος Στρατιώτης «είναι ένα μνημείο για τους πεσόντες. Ο κ. Δούκας έκανε μνημείο για τα Τέμπη. Άρα υπάρχει μνημείο που μπορεί κάποιος να πηγαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο OPEN.

«Γιατί εγώ σας λέω ότι αν ήταν μνημείο για τα Τέμπη, θα ήθελα να κάνουμε και ένα μνημείο για το Μάτι και ένα για τη Μαρφίν», πρόσθεσε.

Εν συνεχεία, αναφέρθηκε σε «καντηλάκια του ΙΚΕΑ» που τοποθετήθηκαν μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «Υπάρχει όμως μια διαφορά. Το να σκύψω το κεφάλι μου μπροστά στα ονόματα των νεκρών είναι μια πράξη που τη νιώθουμε όλοι. Το να έχω όμως μια εικόνα με τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ, με δεν ξέρω τι άλλο γύρω, γύρω, σε ένα μνημείο, δεν είναι το ίδιο πράγμα».

«Με ενοχλεί ο συμβολισμός, όχι της τιμής στους νεκρούς. Ο χώρος. Μπορείς να έχεις 100 πλατείες στην Ελλάδα. Υπάρχουν χώροι που ανήκουν στον ελληνικό λαό και οφείλουμε να τιμούμε όλοι», είπε.

Η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε ακόμα πως «αυτή η ιστορία εργαλειοποιήθηκε κομματικά. Εργαλειοποήθηκε ο πόνος τους».

«Ξέρετε τι σημαίνει να σε λέει κάποιος δολοφόνο; Σημαίνει ότι με δόλο σε σκότωσα. Αυτή η τοξικότητα είναι ένας φτιαχτός διχασμός του ελληνικού λαού που έχει κόστος. Δεν υπάρχουν πιο ευαίσθητοι, είμαστε όλοι γονείς. Μπήκε η Δικαιοσύνη μπροστά, θα βρει τους ενόχους, όμως θα γίνει με έναν θεσμικό τρόπο», συνέχισε.

Τέλος, επεσήμανε ότι κάποια πράγματα σε σχέση με την τραγωδία των Τεμπών θα έπρεπε να τα έχει κάνει διαφορετικά η Κυβέρνηση.

Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη