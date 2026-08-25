Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το προσεχές διάστημα η Αμερικανίδα αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών Άλισον Χούκερ, προκειμένου να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στο επίκεντρο ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας–ΗΠΑ

Κατά την επίσκεψή της αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ. Η ισχυρή στρατηγική σχέση Αθήνας και Ουάσινγκτον, αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας στο σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, αναδείχθηκαν και στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Στην Αθήνα και ο Πιτ Χέγκσεθ

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και επίσκεψη στην Αθήνα του Υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Ο Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ αναμένεται να επισκεφθούν την Ελλάδα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Μετά τις εκλογές η επίσκεψη Βανς

Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, και έως το τέλος του 2026, αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στην Αθήνα.

Από το 2027 η επίσκεψη Τραμπ

Σε μεταγενέστερο χρόνο τοποθετείται η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχει προαναγγείλει την επίσκεψη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί από το 2027 και μετά.