Ανοιχτά εκφράζουν τη διαφωνία τους μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες σχετικά με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή πολιτική, με τα «βέλη» έμμεσα να στρέφονται και κατά της Ελληνικής Κυβέρνησης που εμφανίζεται «βασιλικότερη του βασιλέως» στην ενεργειακή μετάβαση, κλείνοντας όλες τις μονάδες λιγνίτη.

Σήμερα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, Γιάννης Βαρδινογιάννης, χαρακτήρισε «λάθος» την υπερβολικά γρήγορη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τονίζοντας ότι η Ευρώπη αγνόησε το κόστος και την ασφάλεια εφοδιασμού, μένοντας εκτεθειμένη γεωπολιτικά.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης εξάρτησης από εισαγωγές, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει κληθεί να αντιμετωπίσει διαδοχικές γεωπολιτικές κρίσεις που δοκιμάζουν την ενεργειακή της ανθεκτικότητα» είπε, σχολιάζοντας πως μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια η διεθνής κοινότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο πολέμους μεγάλης κλίμακας.

Ο ίδιος, μιλώντας σήμερα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα επάρκειας καυσίμων και ότι η Motor Oil μηδένισε την εξάρτησή της από φορτία αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γ. Βαρδινογιάννης εξέφρασε την εκτίμηση πώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν μόνο την πρώτη φάση μίας ευρύτερης περιόδου αναταράξεων που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Όμως και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, αποτελεί έναν από τους πιο «ηχηρούς επικριτές» της ενεργειακής στρατηγικής που ακολουθούν οι Βρυξέλλες.

Ο Ε. Μυτιληναίος τονίζει συστηματικά ότι το υψηλό κόστος ενέργειας στερεί από την Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, ενώ σε ότι αφορά την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και την αντικατάστασή του με αμερικάνικο, έχει θέσει το ερώτημα κατά πόσο είναι ασφαλές να αντικαθίσταται μία μονομερής εξάρτηση από μία άλλη, και μάλιστα με ακριβότερο καύσιμο.

Χαρακτηρίζει δε το πρόβλημα «δομικό» και προειδοποιεί ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πληρώνουν το ρεύμα και το φυσικό αέριο έως και τέσσερις φορές ακριβότερα από τους ξένους ανταγωνιστές τους, ενώ έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για «λουκέτα» σε ενεργοβόρες βιομηχανίες (όπως τα μέταλλα, τα οποία αποκαλεί «ενέργεια σε στερεά μορφή»), εξηγώντας ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι πλέον βιώσιμη.

Σε κάθε περίπτωση, η κριτική των Ελλήνων επιχειρηματιών για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική στρέφει τα βέλη της και προς το εσωτερικό της χώρας, όπου η κυβέρνηση προχωρά στην πλήρη απολιγνιτοποίηση με το κλείσιμο της Μονάδας 5 στην Πτολεμαΐδα έως το τέλος του έτους (όλες οι άλλες μονάδες έχουν διακόψει ήδη τη λειτουργία τους), προχωρώντας παράλληλα σε μεγάλες εισαγωγές υγροποιημένου αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ και αλλού.

Όπως πρόσφατα έγραψε το zougla.gr, η Ελλάδα εγκαταλείπει οριστικά τον λιγνίτη, όταν η Ιταλία και η Γερμανία θα κρατήσουν ανοιχτές μονάδες μέχρι το 2038, με τη δεύτερη να εξετάζει το ενδεχόμενο περεταίρω παράτασης της λειτουργίας τους.

Απόψεις αντίστοιχες με αυτές των εγχώριων επιχειρηματιών έχουν και άλλοι στην Ευρώπη.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Πατρίκ Πουαγιανέ, Διευθύνοντος Συμβούλου της TotalEnergies, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η Ευρώπη συχνά νομοθετεί με βάση τις «επιθυμίες» και όχι την οικονομική πραγματικότητα.

Τονίζει μάλιστα ότι αν μειωθούν οι επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα προτού χτιστούν οι υποδομές για τις εναλλακτικές πηγές, η αγορά θα οδηγείται σε συνεχές ράλι τιμών, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.