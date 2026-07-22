Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς και τεσσάρων εκ των επτά συγκατηγορουμένων του, σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη, εισηγείται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας προς το Δικαστικό Συμβούλιο Την τελική απόφαση θα λάβει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο.

Ο Αντεισαγγελέας ζητά τον διαχωρισμό της δικογραφίας για τους τρεις χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της πυροσβεστικής και την παραπομπή τους σε Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών στη Λάρισα, προκειμένου να ερευνηθούν για παράβαση καθήκοντος για ελλιπή πραγματογνωμοσύνη σε σχέση με αίτια της φωτιάς, η οποία όμως δεν συνδέεται με το υπουργικό αδίκημα. Μάλιστα, κατά τον εισαγγελέα, μαζί τους πρέπει να ελεγχθεί και ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής, για τον οποίο ζητά να παραπεμφθεί και ως συμμέτοχος και στο Ειδικό Δικαστήριο.

Η υπόθεση αφορά συνολικά επτά κατηγορούμενους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και τη συμμετοχή στο ίδιο αδίκημα για τους χειρισμούς που έγιναν στο σημείο της τραγωδίας αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Κατά το κατηγορητήριο, οι ενέργειες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του χώρου και την απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.

Βασικό πρόσωπο είναι ο ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, που ερευνάται στο πλαίσιο του διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ ως συμμέτοχοι στην ίδια πράξη πρέπει να παραπεμφθούν 4 ακόμη πρόσωπα μεταξύ των οποίων ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας όταν έγινε η τραγωδία των Τεμπών.