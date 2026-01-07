Τον… καλό και τον κακό επιχειρεί να παίξει η Κυβέρνηση σχετικά με το αγροτικό ζήτημα, ανακοινώνοντας από τη μια μέτρα στήριξης και αφήνοντας τον εκπρόσωπό της, Παύλο Μαρινάκη – από την άλλη – να δηλώνει πως έχουν δείξει «μεγάλη ανοχή» πάνω στο θέμα.

Τα μέτρα, όμως, δεν ικανοποιούν τους εργαζόμενους του πρωτογενούς τομέα, όπως ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποί τους και ως αποτέλεσμα, το Μαξίμου σκληραίνει εκ νέου τη στάση του, λέγοντας πως δεν πρόκειται να ληφθούν άλλα μέτρα, πλην όσων εξαγγέλθηκαν ήδη, καθώς και ότι όσοι επιμένουν να παρακωλύουν την κυκλοφορία και να προβαίνουν σε έκνομες πράξεις, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές, αστικές και διοικητικές ποινές.

Όπως είναι γνωστό, από το πρωί της Πέμπτης (8/1) ξεκινά το 48ωρο αγροτικό «μπλακ άουτ» σε πολλά σημεία της χώρας. Σε αυτό το Μέγαρο Μαξίμου σκοπεύει να απαντήσει τόσο σε δικαστικό επίπεδο, όσο και σε σχέση με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ.

Το απόγευμα της Τετάρτης (7/1), ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega, σημείωσε ότι κανείς δεν θέλει τη σύγκρουση, όμως η αστυνομία, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, οφείλει να παρέμβει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Εν συνεχεία, μίλησε έμμεσα για ενδεχόμενη προβοκάτσια, λέγοντας ότι «κάποιοι που τους “κόπηκε το πάρτι” και είναι “μπαταχτσήδες”, στα μπλόκα και στις πλατείες επενδύουν στην προβοκάτσια».

«Εγώ καλώ τους πολλούς που είναι και στις κινητοποιήσεις, το καταλαβαίνω, το λέω ξανά και ξανά, έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά τα προηγούμενα χρόνια, να δουν ότι είμαστε η Κυβέρνηση που περνάει από τα λόγια στα έργα. Δεν τα κάνουμε όλα, αλλά κάνουμε πολλά περισσότερα απ’ ό,τι όλοι οι προηγούμενοι και αυτά τα οποία δίνουμε έχουν ένα χαρακτήρα μόνιμο», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Έπειτα, είπε: «Η κυβέρνηση έδειξε κάτι παραπάνω από ανοχή στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι. Από σήμερα, μετά τις σημερινές ανακοινώσεις και σε συνέχεια των πληρωμών και με δεδομένο ότι υπάρχει διάθεση για διάλογο για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες διεκδικήσεις, για όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε, κάθε μέρα που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις είναι ιδιαιτέρως προβληματική για το υπόλοιπο της κοινωνίας, για τις λειτουργίες του κράτους».

Στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε περισσότερα από όσα μπορούσε, ενώ για μία ακόμη φορά διαχώρισε την πλειονότητα των αγροτών από όσους είναι στα μπλόκα, οι οποίοι, όπως είπε, «τραβάνε το σχοινί και κάτι τέτοιο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα».

«Οι αντοχές μιας οικονομίας είναι συγκεκριμένες και μάλιστα όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δίνονται είναι ακριβώς στο όριο και αυτών των οποίων μας επιτρέπει να δώσουμε ως ενισχύσεις η Ευρώπη. Τα παραπάνω θα μας βάλουν σε καθεστώς επιτήρησης. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κάθε ένας που προτείνει -από την αντιπολίτευση- παραπάνω, έστω και ένα μέτρο παραπάνω, πρέπει να πει από πού θα βάλει φόρους», συνέχισε.

Διάλογος με Χατζηδάκη, Τσιάρα και ανοιχτούς δρόμους

Λίγο αργότερα, από την Κυβέρνηση δήλωσαν ότι προηγείται ο διάλογος, με ανοιχτούς δρόμους, καταρχήν με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα και εφόσον υπάρξει εκλογή κοινών εκπροσώπων για όλα τα μπλόκα, τότε μπορεί να υπάρξει και ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.

Ουσιαστικά από το Μαξίμου θεωρούν ότι βασική προϋπόθεση για τον διάλογο, αλλά και ως κίνηση καλής θέλησης από τους αγρότες, είναι να ανοίξουν τους δρόμους και να προσέλθουν σε διάλογο με τους κ.κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα που έχουν «άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων».

Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι δεν απέρριψαν το αίτημα για συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα δεχτεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι εκείνοι που θα περάσουν την πόρτα του Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών και θα εκπροσωπούν όλα τα μπλόκα.

Πού θα υπάρξουν μπλόκα

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα των αγροτών, αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη και κλειστά τούνελ, αλλά με ανοιχτές παρακαμπτήριους, αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο στις 10 το πρωί οι αγρότες θα μεταβούν στο μπλόκο και στις 11 θα ξεκινήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ στις σήραγγες των Τεμπών.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις και οι αγρότες της Καρδίτσας, που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, τονίζοντας στη διάρκεια της συνέλευσης, σήμερα το απόγευμα, πως οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν δίνουν λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο και απειλούν τη βιωσιμότητά του. Μάλιστα, την Πέμπτη θα μεταβούν με τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου, όπου στο σημείο αυτό θα αποκλείσουν τη δίοδο από και προς την Αθήνα, με συναδέλφους τους από μπλόκα της περιοχής.

Από την Πέμπτη, στις 10 το πρωί, αναμένεται να κλείσουν όλους τους δρόμους στην περιοχή του Μπράλου, πριν ακόμη φτάσουν ενισχυτικές δυνάμεις με τρακτέρ από άλλα μπλόκα.