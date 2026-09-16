Νέες δηλώσεις κατά της Ελλάδας πραγματοποίησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Αζερμπαϊτζάν χθες Τρίτη (15/9). Ο Τούρκος ΥΠ. ΕΞ. χαρακτήρισε ευθέως «απειλή» για την Τουρκία την ελληνική στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της χώρας του για την αποστρατιωτικοποίηση του Ανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, ο Χακάν Φιντάν, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιθυμεί να διατηρηθεί η θετική ατμόσφαιρα στις σχέσεις των δύο χωρών, ωστόσο με τα λεγόμενα του επανέφερε στην επικαιρότητα το μόνιμο θέμα αντιπαράθεσης των δύο χωρών για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

«Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κάνοντας παράλληλα λόγο για τις «πολύ σοβαρές ανησυχίες της Άγκυρας» σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία σε ορισμένα ελληνικά νησιά.

«Φυσικά, έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει», τόνισε συγκεκριμένα ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι «η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, αποτελεί απειλή για εμάς».

Ο Χακάν Φιντάν ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Ελλάδα ενεργεί κατά παράβαση διεθνών συνθηκών στο εν λόγω ζήτημα, επισημαίνοντας: «Ένα από τα ζητήματα στα οποία εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας είναι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα οποία υπόκεινται σε διεθνείς συνθήκες ως αποστρατιωτικοποιημένα και όπου αυτό το καθεστώς θα έπρεπε αναμφισβήτητα να διατηρηθεί. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων».

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι καινούργιο, αλλά αποτελεί μέρος των μακροχρόνιων διαφορών που η χώρα του θέτει στο Αιγαίο. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για θέμα που υφίσταται από τη δεκαετία του 1960, με την Τουρκία να έχει διατυπώσει πολλές φορές τις επίσημες θέσεις της μέσω των διμερών διαύλων, αλλά ακόμη και στο ΝΑΤΟ όπως και στον ΟΗΕ.

«Καλούμε τη γείτονα και σύμμαχό μας Ελλάδα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τις συνθήκες με πιο ώριμο τρόπο, σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν, ενώ παράλληλα επιχείρησε να διατηρήσει ανοιχτή τη συνέχιση του ελληνοτουρκικού διαλόγου.

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να προσθέσει άλλη μία πρόκληση στις πολυάριθμες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη θετική ατμόσφαιρα και το πνεύμα που έχουμε πρόσφατα ξεκινήσει για την επίλυση αυτών των ζητημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.