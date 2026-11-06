Στόχος χάκερ έγινε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος κατήγγειλε ότι άγνωστοι παραβίασαν το email του και χρησιμοποίησαν το όνομά του για να πραγματοποιήσουν σειρά εξωφρενικών παραγγελιών.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο ίδιος ο υπουργός Υγείας μέσω ανάρτησής του στο X, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν τα στοιχεία του για παραγγελίες που περιλάμβαναν 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 καραμπίνες Benelli και ένα πιστόλι Springfield Armory Echelon.

Το περιστατικό συνέβη μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων του, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει αρχικά την υπόθεση με ειρωνικό τόνο, αλλά να ξεκαθαρίζει ότι έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Ενημέρωσε τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι επικοινώνησε άμεσα με τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος, προκειμένου να διερευνηθεί η παραβίαση του λογαριασμού του και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά για την υπόθεση.

Στην ανάρτησή του σχολίασε σκωπτικά ότι οι δράστες επέλεξαν έναν «πρωτότυπο τρόπο» για να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του, ενώ πρόσθεσε ότι ευτυχώς δεν έχει «τέτοια απωθημένα».

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες αναμένεται να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο παραβιάστηκε ο λογαριασμός, τις ηλεκτρονικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν και τα ψηφιακά ίχνη των δραστών.

Οι παραγγελίες που εμφανίστηκαν στο όνομά του

Σύμφωνα με την καταγγελία του υπουργού, οι άγνωστοι δεν περιορίστηκαν σε μία μόνο παραγγελία, αλλά χρησιμοποίησαν το όνομά του για σειρά αγορών υψηλής αξίας.

Συγκεκριμένα, εμφανίστηκαν παραγγελίες για:

150 Porsche Cayenne

50 Mercedes Maybach

24 καραμπίνες Benelli

1 πιστόλι Springfield Armory Echelon

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποια από τις παραγγελίες προχώρησε πέρα από το αρχικό στάδιο ή αν ακυρώθηκαν άμεσα μετά τον εντοπισμό της παραβίασης.

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πάντως ότι έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές και ότι η υπόθεση θα ακολουθήσει πλέον τη δικαστική οδό.

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συστήνει γενικά σε περιπτώσεις παραβίασης ηλεκτρονικών λογαριασμών την άμεση αλλαγή κωδικών, την ανάκτηση του λογαριασμού μέσω της επίσημης υπηρεσίας και την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, ιδιαίτερα όταν υπάρχει πιθανότητα να έχουν εκτεθεί προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο.

Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά.

Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…

Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…»