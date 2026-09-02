Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, με βαριές κατηγορίες, αιχμές και προσωπικούς χαρακτηρισμούς, μετατράπηκε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής λίγο πριν από την ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε επίθεση προς την κυβέρνηση, αλλά και προς το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το για συμπόρευση με τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η απόρριψη της υποψηφιότητας Ακρίτα από την κυβερνητική πλειοψηφία συνιστά ουσιαστικά αποκλεισμό της συμμετοχής γυναικών στο προεδρείο της Βουλής.

Η κάλπη, πάντως, δεν δικαίωσε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Από τους 288 βουλευτές που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, 119 ψήφισαν υπέρ της Έλενας Ακρίτα, ενώ 169 επέλεξαν το «παρών», με αποτέλεσμα η υποψηφιότητα να μην συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Μηταράκης: «Μεγάλη υποκρισία»

Στην επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, ο οποίος χαρακτήρισε υποκριτικό το ενδιαφέρον της για τη γυναικεία εκπροσώπηση στο προεδρείο της Βουλής.

Ο κ. Μηταράκης υπενθύμισε την ψηφοφορία του 2023 για την εκλογή αντιπροέδρων, υποστηρίζοντας ότι τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε στηρίξει αποκλειστικά τον υποψήφιο της δικής της παράταξης, Μιχάλη Χουρδάκη, καταψηφίζοντας όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους, μεταξύ των οποίων και την Όλγα Γεροβασίλη του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ακούσαμε συνταγματικούς βερμπαλισμούς και ακροβασίες. Οι βουλευτές έχουν δικαίωμα γνώμης με “ναι” ή “παρών”», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «μεγάλη υποκρισία» τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Κωνσταντοπούλου κατά ΠΑΣΟΚ και Κουκουλόπουλου

Η ένταση είχε αρχίσει να ανεβαίνει νωρίτερα, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Πάρη Κουκουλόπουλο, επειδή εφάρμοσε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων και τον Κανονισμό της Βουλής, σύμφωνα με τα οποία δεν προβλεπόταν συζήτηση πριν από την ψηφοφορία για την υποψηφιότητα Ακρίτα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον κ. Κουκουλόπουλο ότι «βάζει πλάτη στη ΝΔ», ενώ στράφηκε με ιδιαίτερη ένταση και κατά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε ότι, αντί να ασκεί αντιπολίτευση, διευκολύνει την κυβέρνηση.

«Αυτά που συμβαίνουν φέρουν την υπογραφή και ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Είστε αξιωματική αντιπολίτευση! Τι παριστάνετε εδώ μέσα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση φέρει «τεράστια ευθύνη για τη θεσμική κατάπτωση».

Η ίδια επέμεινε ότι η ΝΔ επιχειρεί να εμποδίσει την εκλογή της «μοναδικής γυναίκας» υποψήφιας για το αντιπροεδρείο, ενώ απευθυνόμενη στον Παναγιώτη Δουδωνή τον κατηγόρησε ότι τη διακόπτει και ότι το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί πρακτικές που παραπέμπουν, κατά την ίδια, στη στάση του Αλέξη Τσίπρα.

Δουδωνής: «Δεν μπορεί η πλειοψηφία να ορίζει ποιος είναι αρεστός»

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Δουδωνής υποστήριξε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είχε κατανοήσει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και επέκρινε τη στάση της ΝΔ απέναντι στην υποψηφιότητα Ακρίτα.

Όπως ανέφερε, υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ καθηγητών Συνταγματικού Δικαίου για το ζήτημα της εκλογής αντιπροέδρων και τόνισε ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν μπορεί να αποφασίζει ποιος υποψήφιος είναι «αρεστός ή όχι».

Παράλληλα, έκανε αναφορά σε παλαιότερες τοποθετήσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη για την ελεύθερη δημοκρατική τάξη του Κοινοβουλίου και τα δικαιώματα της μειοψηφίας, αντιπαραβάλλοντάς τες με τη σημερινή στάση της κυβέρνησης.

Μάλιστα, παρομοίασε τη διαδικασία που ακολουθείται με τον τρόπο επιλογής πατριάρχη από τον Σουλτάνο τον 16ο αιώνα, ενώ επανέφερε το ζήτημα της στάσης της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην αντίστοιχη ψηφοφορία του 2023.

Η κόντρα ξέφυγε από τα πολιτικά όρια

Η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν ακόμη πιο επιθετική. Μίλησε για «υπόγεια σύμπραξη» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και κάλεσε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να «δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο».

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι ο Πάρης Κουκουλόπουλος λειτουργεί ως «ΝΔ», ενώ η Έλενα Ακρίτα, εφόσον εκλεγόταν, δεν θα λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο.

Η ίδια συνέδεσε ευθέως την απόρριψη της υποψηφιότητας Ακρίτα με τον αποκλεισμό γυναικών από το προεδρείο της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι κάτι αντίστοιχο είχε να συμβεί από το 1996, επί κυβέρνησης Κώστα Σημίτη.

Η αντιπαράθεση, ωστόσο, δεν έμεινε στις πολιτικές αιχμές. Όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είδε τον κ. Δουδωνή να συνομιλεί με τη βουλευτή του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη, έστρεψε εκ νέου τα πυρά της προς το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας αναφορά σε παλαιότερη δήλωση της κυρίας Κανέλλη για τη Ντόρα Μπακογιάννη και αφήνοντας αιχμές ότι υπάρχει κοινό μέτωπο υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ένταση κορυφώθηκε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης να ζητά από την κυρία Κωνσταντοπούλου να σταματήσει τους «εξυπνακισμούς», με την ίδια να απαντά χαρακτηρίζοντάς τον «τραμπούκο».

Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν χαρακτηριστικός του κλίματος που επικράτησε στην Ολομέλεια:

Κωνσταντοπούλου: Συνεννοηθείτε και με την Κανέλλη που λέει ότι η κα Μπακογιάννη είναι η καλύτερη υπουργός.

Κανέλλη: Άντε από εκεί.

Κωνσταντοπούλου: Συνεννοηθείτε για να στηρίξετε Μητσοτάκη τώρα που είναι στα σκοινιά. Είστε άξιος αντιπρόεδρος της ΝΔ κ.

Κουκουλόπουλε. Συγχαρητήρια.

Κουκουλόπουλος: Περιττεύει να απαντήσω.

Κωνσταντοπούλου: Κατεβείτε κάτω.

Κουκουλόπουλος: Αφήστε τους εξυπνακισμούς επιτέλους. Δεν το ανέχομαι. Καταλάβατε;

Κωνσταντοπούλου: Είστε ένας τραμπούκος.