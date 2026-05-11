Τη βεβαιότητα ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου αν η Αλβανία ενταχθεί στην ΕΕ, εξέφρασε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε δήλωσή του με αφορμή την 1η Πανελλήνια Συνάντηση Πολιτιστικών Συλλόγων Βορείου Ηπείρου, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην κεντρική πλατεία της Λάρισας.

Ο βουλευτής και ιστορικός ερευνητής προέτρεψε γι αυτό τους Βορειοηπειρώτες να μην ξεπουλάνε τις ιδιοκτησίες τους στα ελληνικά χωριά, να εγγράφουν τα παιδιά τους στα δημοτολόγια της γειτονικής χώρας, και να συμμετέχουν στις εκλογές στην Αλβανία.

Επίσης, ο κ.Χαρακόπουλος συνεχάρη τον πρόεδρο Οδυσσέα Μπόρο και τα μέλη του δραστήριου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτών Θεσσαλίας «Ο Πύρρος» για την πρωτοβουλία και την μεγάλη επιτυχία από την οποία στέφθηκε η διοργάνωση.

Ο γγ της ΚΟ της ΝΔ δήλωσε αναλυτικά τα εξής:

«Θέλω να καλωσορίσω στη Λάρισα τους ανά την επικράτεια Συλλόγους των Βορειοηπειρωτών, αλλά και τους ομογενείς που ήρθαν από τη Βόρειο Ήπειρο. Ιδιαιτέρως καλωσορίζω τον ευρωβουλευτή μας Φρέντη Μπελέρη και εύχομαι να είναι ο τελευταίος πολιτικός κρατούμενος στην Ευρώπη.

Είναι φορείς μιας βαριάς κληρονομιάς και έχουν ιερό χρέος αυτή την κληρονομιά, το πνεύμα της Βορείου Ηπείρου, να το μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά τους, ώστε κι αν γεννήθηκαν εδώ να μην χάσουν τον δεσμό με την γη των πατέρων των. Θα έρθουν καλύτερες μέρες για τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου, που τόσα δεινά υπέστη από το το πιο στυγνό κομμουνιστικό και αθεϊστικό καθεστώς του Εμβέρ Χότζα. Θα ήθελα, λοιπόν, να πω στους αδελφούς μας Βορειοηπειρώτες, μην ξεπουλάτε τις ιδιοκτησίες σας στα χωριά σας, φροντίστε να εγγραφούν τα παιδιά σας στα δημοτολόγια της γειτονικής χώρας, συμμετέχετε στις εκλογές στην Αλβανία για τη βουλή και τους δήμους, ώστε να ακούγεται η φωνή σας.

Η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για να υπάρξει κράτος δικαίου που θα εγγυάται τα δικαιώματα όλων των πολιτών της και φυσικά και των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. Εντός ΕΕ τα σύνορα “χαμηλώνουν” και η επικοινωνία καθίσταται ακόμη πιο εύκολη. Γι αυτό και δεν πρέπει επ΄ουδενί μόνοι μας ως ελληνική μειονότητα να εγκαταλείψουμε τα ιστορικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας στη Βόρειο Ήπειρο, στο νότο της αλβανικής επικράτειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ