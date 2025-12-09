«Μόνο το 20% των δρόμων της Αθήνας έχει φρεάτια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) «Redefining the Future Horizons.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων συνομιλώντας με το δημοσιογράφο Γιώργο Πιέρρο λίγες ημέρες μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα από την κακοκαιρία Byron έκανε αυτή την πολύ σημαντική αναφορά για το αποστραγγιστικό σύστημα της πρωτεύουσας.

Σημείωσε ακόμα «πως την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος θέλει την κάλυψη των πόλεων από φρεάτια κατά 40%, η Αθήνα στο 80% των δρόμων της δεν διαθέτει αντίστοιχες υποδομές».

Ο Δήμος πραγματοποίησε μελέτη, στην οποία καταγράφηκε πως χρειάζονται περίπου 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου η Αθήνα να αυξήσει στο 40% τον αριθμό των φρεατίων, στους δρόμους της.

«Στη διάθεσή μου έχω μόνο 2 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο έργο», σημείωσε ο Δήμαρχος τονίζοντας τη δυσκολία, αλλά και την ανάγκη να σκεφτούμε διαφορετικά: να αξιοποιήσουμε τα διαθέσιμα κονδύλια επενδύοντας στη βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε δίκτυα ομβρίων και τεχνολογίες που μπορούν να καταστήσουν την πόλη σφουγγάρι», συμπλήρωσε.

Κινητοποιήσεις για τους περιορισμένους πόρους

Ο κ. Δούκας για τους μειωμένους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους υπενθύμισε πως στις 16 Δεκεμβρίου, η ΚΕΔΕ αποφάσισε συμβολικό κλείσιμο των Δημαρχείων και την πραγματοποίηση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, στο νέο προϋπολογισμό, οι πόροι που κατευθύνονται προς τους Δήμους της χώρας είναι μειωμένοι κατά δύο τρίτα.

Στο πλαίσιο αυτό έφερε ως παράδειγμα το μισθολογικό κόστος του Δήμου της Αθήνας που διαμορφώνεται στα 160 εκατ. ευρώ, την ώρα που από την Πολιτεία, ο Δήμος λαμβάνει για το σκοπό αυτό 90 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατεύθυνση από την κεντρική Κυβέρνηση είναι η αύξηση των Δημοτικών Τελών για να καλυφθεί το κενό αυτό με τον Δήμο, όπως είπε, να αποφασίζει να μην υπάρξει καμία αύξηση των τελών αλλά και την παροχή ειδικής πρόβλεψης για μηδενικά τέλη σε νέα ζευγάρια με ένα παιδί στην Αθήνα. «Άρα χρειάζονται άλλα 70 εκατομμύρια που δεν μας δίνονται», σημείωσε.