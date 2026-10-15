Επείγουσα επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζητώντας την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης με την παρουσία εμπειρογνωμόνων, της «Ελληνικό Μετρό», της κατασκευάστριας εταιρείας και εκπροσώπων των κατοίκων της Κυψέλης.

Αφορμή αποτελούν τα σοβαρά προβλήματα στατικότητας και οι ζημιές που έχουν υποστεί πολυκατοικίες της περιοχής από τις εργασίες διάνοιξης της νέας Γραμμής 4 του Μετρό, με τον Δήμαρχο να υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για εγγυήσεις ασφαλείας και σαφή χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης.

Έκκληση για άμεση σύσκεψη και εγγυήσεις ασφαλείας

Σε μια προσπάθεια να δοθεί λύση στην έντονη αβεβαιότητα που βιώνουν οι περίοικοι στην Κυψέλη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απηύθυνε επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, και τον Υφυπουργό, Νίκο Ταχιάο.

Στην επιστολή του, ο κ. Δούκας ζητά τη διοργάνωση ευρείας σύσκεψης το ταχύτερο δυνατόν, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη:

Εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων κατοίκων.

Ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Στελέχη της εταιρείας «Ελληνικό Μετρό» .

Εκπρόσωποι της κατασκευάστριας κοινοπραξίας.

Ο στόχος της συνάντησης, όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων, είναι να συζητηθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά προβλήματα, να καθοριστούν σαφή χρονοδιαγράμματα για τις αποκαταστάσεις των ζημιών και να παρασχεθούν αδιαμφισβήτητες εγγυήσεις ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση των εργασιών διάνοιξης.

Τα ευρήματα του ΤΕΕ και η αγωνία των κατοίκων

Η παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής βασίζεται και στα πορίσματα των αυτοψιών που διενήργησαν τα εξειδικευμένα κλιμάκια του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), τα οποία πιστοποίησαν την ύπαρξη ουσιαστικών προβλημάτων στις υποδομές ορισμένων κτιρίων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χάρης Δούκας στην επιστολή του:

«Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα συνεχίζουν να κυριαρχούν στους πολίτες που κατοικούν στις πληγείσες πολυκατοικίες της Κυψέλης. Οι αυτοψίες του ΤΕΕ αποδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων σε ορισμένες πολυκατοικίες, τα οποία απαιτούν άμεσες και σοβαρές παρεμβάσεις. Η αποκατάσταση των ζημιών και στις υπόλοιπες πολυκατοικίες δεν έχει προχωρήσει».

Παράλληλα, ο κ. Δούκας στηλιτεύει το γεγονός ότι οι σχεδιασμοί για την επανεκκίνηση των εργασιών του Μετρό στην περιοχή δεν έχουν τεθεί σε διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, εγκυμονώντας κινδύνους για την εμφάνιση νέων, ενδεχομένως μεγαλύτερων προβλημάτων, στα γύρω κτήρια.

Φωτογραφίες από ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη:

Το πλήρες κείμενο της επιστολής

Το κείμενο της επιστολής του Χάρη Δούκα προς το Υπουργείο Υποδομών αναφέρει:

«Κύριοι Υπουργοί,

Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα συνεχίζουν να κυριαρχούν στους πολίτες που κατοικούν στις πληγείσες πολυκατοικίες της Κυψέλης.

Οι αυτοψίες του ΤΕΕ αποδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων σε ορισμένες πολυκατοικίες, τα οποία απαιτούν άμεσες και σοβαρές παρεμβάσεις. Η αποκατάσταση των ζημιών και στις υπόλοιπες πολυκατοικίες δεν έχει προχωρήσει.

Επίσης οι σχεδιασμοί για την επανεκκίνηση των εργασιών του μετρό δεν έχουν συζητηθεί με τους κατοίκους και δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν θα δημιουργηθούν νέα μεγαλύτερα προβλήματα.

Για τους λόγους αυτούς είναι επιβεβλημένη μία συνάντησή μας το ταχύτερο δυνατόν, με την παρουσία των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των κατοίκων, της εταιρείας Ελληνικό Μετρό και της κατασκευάστριας εταιρείας.

Συνάντηση στην οποία θα συζητηθούν όλα τα ανωτέρω προβλήματα, ώστε να υπάρξουν χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις ασφάλειας για τους κατοίκους, αλλά και να προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών».