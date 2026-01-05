«Η κυβέρνηση έχει πάντοτε ανοιχτές τις πόρτες για διάλογο με τους αγροτοσυνδικαλιστές. Αν ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές επιμείνουν στην άρνηση, δεν μένει παρά στα εκκρεμή ζητήματα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους, να ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση δεν θα παραμείνει θεατής στα μπλόκα. Υπάρχουν νόμοι που αναφέρονται στην επιβολή προστίμων για παρακώλυση συγκοινωνιών και οι νόμοι αυτοί θα εφαρμοστούν.

Δεν μπορεί κάποιες κομματικά καθοδηγούμενες μειοψηφίες να κρατούν όμηρο όλη την κοινωνία», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, στο πλαίσιο της οποίας επανέλαβε ότι οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν το 2025 στον αγροτικό τομέα είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη χρονιά και 13% υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα το 2025 καταβλήθηκαν 3,82 δισ. ευρώ έναντι 3,38 δισ. το 2024, είπε.

«Έχουν καταβληθεί αυτά τα χρήματα, έχουν υιοθετηθεί τα 16 από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, άλλα 4 είναι σε επεξεργασία με θετικό πνεύμα και απομένουν 7 που δεν μπορούν να υιοθετηθούν είτε για δημοσιονομικούς λόγους είτε γιατί είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Επομένως δεν είναι νοητό ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές -γιατί δεν μιλάμε για το σύνολο των αγροτών και ούτε για το σύνολο των συνδικαλιστών, να επιμένουν σε αυτήν την παράδοξη γραμμή. Να μην έρχονται να συζητήσουν με τον πρωθυπουργό και τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Πρόσθεσε ακόμα πως «υπήρξαμε ανεκτικοί, γιατί προηγήθηκε το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων η οποία πάντως δεν ξεπέρασε τον ένα μήνα, καθώς οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν στο τέλος Νοεμβρίου αντί για τον Οκτώβριο. Και γιατί επίσης υπάρχουν όντως πραγματικά προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουν κτηνοτρόφοι με την ευλογιά. Έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος, η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμείνει με σταυρωμένα τα χέρια και να παριστάνει τον τροχονόμο σε μία μπλοκαρισμένη χώρα».

Αναφερόμενος στα επιμέρους αιτήματα των αγροτών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε:

– Για το ρεύμα: Η ΔΕΗ είναι έτοιμη να καταθέσει μια ακόμα πιο θετική πρόταση σε σχέση με το ήδη ευνοϊκό τιμολόγιο που θεσπίστηκε από αυτή την κυβέρνηση.

– Για την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο: Υπάρχει έτοιμη πρόταση από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για την επιστροφή του φόρου στην αντλία προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και αδικίες.

– Για τη συμφωνία MERCOSUR: Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ζήτημα αλλά είμαστε ανοιχτοί να κουβεντιάσουμε.

– Για τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων: Υπάρχει πρόταση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Αν δεν έρθουν να το συζητήσουμε, θα προχωρήσουμε μόνοι μας.

– Για το ΟΣΔΕ: Το ζήτημα έχει ουσιαστικά λυθεί σε συμφωνία με την Κομισιόν. Οι εκτάσεις καταχωρούνται με υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται τώρα.

«Για όλα τα ζητήματα υπάρχουν απαντήσεις αλλά θέλουμε κάποιον συνομιλητή με διάθεση διαλόγου. Εμείς έχουμε ευθύνη να απαντήσουμε ουσιαστικά στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και να κρατήσουμε την οικονομία σε λειτουργία ώστε η κοινωνία να αισθάνεται ότι η κυβέρνηση κυβερνάει και δεν είναι θεατής», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.