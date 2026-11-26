Ο Βαγγέλης Λιάκος δεν θα αναλάβει αρμοδιότητες σχετικές με την αυτοδιοίκηση, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, τοποθετούμενος το βράδυ της Τετάρτης για την υπόθεση των συμβάσεων των αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών με δημόσιους φορείς. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στράφηκε κατά του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας εξηγήσεις για συμβάσεις που, όπως υποστήριξε, αφορούν τον γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Για τον υφυπουργό Εσωτερικών, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Ως υφυπουργός δεν θα αναλάβει αρμοδιότητες σχετικά με την αυτοδιοίκηση και αντιλαμβάνομαι, επίσης, ότι οι αδελφές του τώρα που έγινε υφυπουργός δεν θα παίρνουν του λοιπού συμβάσεις με τους δήμους. Αυτό έχω αντιληφθεί από τις συζητήσεις των τελευταίων ημερών».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του κ. Λιάκου είχαν ξεκινήσει όταν εκείνος φοιτούσε ακόμη στο Πολυτεχνείο. Όπως είπε, η μία δραστηριοποιείται στον λογιστικό κλάδο και η άλλη παρέχει επικοινωνιακές συμβουλές, με συνεργασίες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Αναφέρθηκε επίσης σε συμβάσεις με δήμους εκτός Αττικής, ενώ για μία σύμβαση στα Μέγαρα σημείωσε ότι «δεν ήταν οικονομικού αντικειμένου».

«Μιλάμε για τις αδελφές ενός βουλευτή μέχρι πρότινος, γιατί βουλευτής ήταν, που έχουν τις δραστηριότητές τους και δεν υπάρχει η οικογενειακή ευθύνη», υποστήριξε. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος ο υφυπουργός έχει τοποθετηθεί δημόσια και έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, θεωρώντας ότι συκοφαντήθηκε.

Στη συνέχεια, ο Κωστής Χατζηδάκης έθεσε το ζήτημα του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, τον οποίο περιέγραψε ως «νούμερο 2» στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επικαλέστηκε συμβάσεις με το Δημόσιο ύψους 750.000 ευρώ, διευκρινίζοντας: «Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι παράνομο. Το λέω γιατί κάποιοι κουνούσαν το δάχτυλο. Μην ενοχλούμαστε με τη μία περίπτωση και αθωώνουμε το άλλο».

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι ο δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος, όπως ανέφερε, έχει προφυλακιστεί για άλλη υπόθεση και είναι συνεταίρος του κ. Χατζηγιαννάκη, προχωρούσε σε επανειλημμένες απευθείας αναθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε άλλη εταιρεία του γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Δεν έχω τίποτα με τον κ. Χατζηγιαννάκη και δεν θα μιλούσα αν δεν επιμένατε τόσο πολύ με τις αδελφές του κ. Λιάκου», είπε, ζητώντας απαντήσεις από το κόμμα.

Η κριτική του επεκτάθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και στη στάση του μετά την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή.

«Δεν ήρθα να μιλήσω ως κήνσορας, αλλά δεν νομίζω ότι ταιριάζει στον Τσίπρα ο ρόλος αυτός και καλό είναι να τροποποιήσει όλη αυτή την προσέγγιση από τότε που επανεμφανίστηκε», ανέφερε. Υποστήριξε ακόμη ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει επιλέξει στελέχη που αποδεικνύονται «προβληματικά» και συνέδεσε αυτή την εκτίμησή του με την εικόνα που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.

Δηλώσεις για την υπόθεση Λιάκου έκανε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στον ΣΚΑΙ:

«Η συμμετοχή σε μια κυβέρνηση ή το να κατέχει κανείς μια θέση ευθύνης, συνεπάγεται κατά την άποψή μου θεσμική και πολιτική υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Άρα, όλοι μας συναισθανόμενοι το βάρος αυτής της ευθύνης, θα πρέπει να πράττουμε αναλόγως. »

Ερωτήθείς για το αν υπάρχουν σκιές στην υπόθεση Λιάκου και αν θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση, ο υπουργός ανέφερε ότι μόλις απάντησε.