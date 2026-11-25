Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με πολλαπλά μέτωπα έχει ξεσπάσει γύρω από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Μίλτου Χατζηγιαννάκη. Τόσο η κυβέρνηση όσο και το ΠΑΣΟΚ βάζουν ευθέως στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας εξηγήσεις για τις συμβάσεις με το Δημόσιο και τη στέγαση των γραφείων του νέου κόμματος, με τον κ. Χατζηγιαννάκη να περνά στην αντεπίθεση κάνοντας λόγο για «πολιτικό αντιπερισπασμό».

Η επίθεση της Νέας Δημοκρατίας: «Θα είχε καεί το σύμπαν»

Τους τόνους από κυβερνητικής πλευράς σήκωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας (στον ΑΝΤ1) τα δημοσιεύματα που συνδέουν εταιρείες του γραμματέα της ΕΛΑΣ με συμβάσεις άνω των 750.000 ευρώ στον Δήμο Στυλίδας. Στοχεύοντας ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε «κήνσορα της ηθικής» που «ήρθε με το ηθικόμετρο στο χέρι», ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η υπόθεση χρήζει απαντήσεων:

«Αν το 1/100 αυτών που διαβάζουμε είχε γραφτεί για έναν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, θα είχε καεί το σύμπαν».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι για τη ΝΔ δεν υπάρχει «οικογενειακή ευθύνη» και ότι κάθε ανάθεση κρίνεται αυτοτελώς, κατηγόρησε όμως την ηγεσία της ΕΛΑΣ για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», διερωτώμενος πώς γίνεται να ενοχλούν οι αναθέσεις σε συγγενείς κυβερνητικών στελεχών, αλλά να θεωρούνται αποδεκτές όταν αφορούν στελέχη ή συγγενείς της δικής της παράταξης.

Προηγήθηκαν η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ –με αφορμή δημοσιεύματα για συμβάσεις ύψους 914.306 ευρώ της οικογενειακής δικηγορικής εταιρείας Χατζηγιαννάκη με δημόσιους φορείς την περίοδο 2017-2026– καθώς και οι δηλώσεις της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη. Η κ. Μενδώνη είχε αποκαλύψει ότι η εταιρεία που προσέφυγε και ακύρωσε τον διαγωνισμό του ΟΔΑΠ για τα πωλητήρια σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία είναι συμφερόντων του ίδιου του Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

Η αντεπίθεση Χατζηγιαννάκη: «Όλα είναι δηλωμένα στο πόθεν έσχες»

Απαντώντας σε υψηλούς τόνους (σε συνέντευξή του στο Kontra), ο κ. Χατζηγιαννάκης χαρακτήρισε τα στελέχη της ΝΔ «φωστήρες» και «Κλουζό» που «ανακάλυψαν» όσα ο ίδιος δηλώνει επίσημα.

«Καταθέτω πόθεν έσχες ανελλιπώς από το 2014 μέχρι και φέτος και δηλώνω τα πάντα. Ούτε offshore εταιρείες έχω ούτε τίποτα να κρύψω», ανέφερε χαρακτηριστικά. Διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή με την οικογενειακή δικηγορική εταιρεία του πατέρα και του αδελφού του, εξηγώντας ότι αποχώρησε από αυτήν το 2014, όταν εξελέγη δήμαρχος Σκύρου, και ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δημαρχιακής και της βουλευτικής του θητείας (έως το 2023) τελούσε σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματος. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι ως δήμαρχος δεν ανέθεσε καμία υπόθεση στο γραφείο, πέραν μιας παλαιότερης αγωγής ύψους 300 ευρώ.

Οι τεχνικές εταιρείες και η παραδοχή για τα γραφεία της ΕΛΑΣ

Αναφερόμενος στην επιχειρηματική του δραστηριότητα μετά το 2023 –σε μια περίοδο, όπως είπε, που δεν υπήρχε στον ορίζοντα η δημιουργία νέου κόμματος– ο κ. Χατζηγιαννάκης παρέθεσε τις συμμετοχές του:

Την ίδρυση της 3C+P Τεχνική ΙΚΕ .

Την απόκτηση σημαντικού μεριδίου στην κατασκευαστική Νήσων Τεχνική ΙΚΕ .

Τη συμμετοχή στην ίδρυση της Alpha Sea Construction μαζί με τον δήμαρχο Στυλίδας, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε περιορισμένη δραστηριότητα και δεν ευδοκίμησε.

Υποστήριξε ότι οι εταιρείες του απασχολούν 34 εργαζομένους (εκ των οποίων 12 μηχανικοί) και αναλαμβάνουν δημόσια έργα αποκλειστικά μέσω νόμιμων διαγωνισμών και όχι απευθείας αναθέσεων. Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι εταιρεία του προσέφυγε στην ΕΑΔΗΣΥ και ακύρωσε τον διαγωνισμό του υπουργείου Πολιτισμού, χαρακτηρίζοντάς τον «απολύτως παράνομο».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει παραχωρήσει περίπου το 80% των γραφείων μίας εκ των εταιρειών του για τη στέγαση της ΕΛΑΣ, εξηγώντας πως μέχρι το νέο κόμμα να λάβει κρατική επιχορήγηση, τα στελέχη του συνεισφέρουν από το υστέρημά τους και τους επαγγελματικούς τους χώρους.

Στήριξη Τσίπρα και βολές για «συμψηφισμό»

Ο κ. Χατζηγιαννάκης απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο παραίτησής του, μεταφέροντας την πλήρη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως αποκάλυψε, του είπε: «Προχώρα, πες τα όλα και μη φοβάσαι τίποτα». Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί αντιπερισπασμό και συμψηφισμό για υποθέσεις κυβερνητικών στελεχών (αναφέροντας τους κ.κ. Λιάκο, Μπεκίρη και Τσάφο), υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος στόχος για να πληγεί ο πρώην πρωθυπουργός.

Σφοδρή επίθεση από το ΠΑΣΟΚ: «Τριγωνικές σχέσεις και υποκρισία»

Η παραδοχή για τη στέγαση του κόμματος στα γραφεία εταιρείας του κ. Χατζηγιαννάκη, σε συνδυασμό με δημοσίευμα των Παραπολιτικών για έργα στον Δήμο Στυλίδας, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «στημένο αλισβερίσι με το δημόσιο χρήμα», υποστηρίζοντας ότι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ εμφανίζεται ως συνέταιρος σε εταιρεία με τον μέχρι πρότινος προφυλακισμένο δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος φέρεται να ανέθεσε χωρίς διαγωνισμό και με ελάχιστη έκπτωση έργα ύψους 752.000 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο σε άλλες εταιρείες του κ. Χατζηγιαννάκη.

«Η υποκρισία του δήθεν αδιάφθορου χτυπά κόκκινο», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει εξηγήσεις για τη χρηματοδότηση του κόμματός του, καθώς –όπως καταγγέλλει– οι υποδομές της ΕΛΑΣ στεγάζονται σε γραφεία εταιρείας που χρηματοδοτείται από απευθείας αναθέσεις δημοσίου χρήματος.