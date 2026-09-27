Αιχμηρές αντιδράσεις από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal. Τα κόμματα ζητούν άμεσες και ξεκάθαρες εξηγήσεις από την κυβέρνηση, καταγγέλλοντας την τακτική της σιωπής απέναντι στα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Το επίμαχο επεισόδιο και η διάψευση

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, κατά τη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η Πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με τον Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Αφορμή στάθηκε η επικείμενη πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, με την Αμερικανίδα διπλωμάτη να δηλώνει —σύμφωνα με παριστάμενες πηγές— πως οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν αντίστοιχες εξελίξεις σε όποια χώρα επιθυμούν, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ο κ. Παπασταύρου αντέδρασε έντονα, υπενθυμίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι δημοκρατικά εκλεγμένη. Από την πλευρά της πρέσβειρας, ο νομικός της εκπρόσωπος αμφισβητεί πλήρως αυτή την εκδοχή των γεγονότων.

ΕΛ.Α.Σ.: «Επικίνδυνη η πολιτική του δεδομένου συμμάχου»

Ο τομεάρχης Εξωτερικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Χάρης Τζήμητρας, τόνισε πως έχουν παρέλθει 24 ώρες χωρίς καμία κυβερνητική τοποθέτηση ή διάψευση για τα απαράδεκτα σχόλια της Πρέσβειρας των ΗΠΑ. Κάλεσε την κυβέρνηση να αποσαφηνίσει αν συνέβη το περιστατικό, γιατί αποσιωπήθηκε τόσους μήνες και πώς αντέδρασε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η τακτική της «λευκής επιταγής» προς τις ΗΠΑ βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα.

ΠΑΣΟΚ: «Σκιές στον δημόσιο βίο και έλλειμμα εμπιστοσύνης»

Σε κοινή τους δήλωση, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος και Φραγκίσκος Παρασύρης υπογράμμισαν ότι οι αποκαλύψεις ενός τόσο έγκριτου μέσου ενημέρωσης δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με σιωπή. Επεσήμαναν ότι η διαμόρφωση σκιών γύρω από τη δράση ξένων διπλωματικών αποστολών κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών, καλώντας τα συναρμόδια υπουργεία Εξωτερικών και Ενέργειας να τοποθετηθούν άμεσα, υπενθυμίζοντας πως η Ελλάδα συνιστά κυρίαρχη δημοκρατία.

ΚΚΕ: «Ένοχη σιωπή για την προώθηση των αμερικανικών σχεδιασμών»

Το ΚΚΕ σημειώνει ότι η στάση της κυβέρνησης επιβεβαιώνει την παρέμβαση της αμερικανικής πλευράς για την προώθηση του «Κάθετου Διαδρόμου» στα Βαλκάνια. Παράλληλα, συνδέει τις εξελίξεις με την επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καταγγέλλοντας τη στρατηγική εμπλοκής της χώρας στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς και καλώντας σε κινητοποιήσεις για την ακύρωση των ελληνοαμερικανικών συμφωνιών.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Προσβολή του πολιτεύματος αν ισχύουν οι απειλές»

Για εξαιρετικά σοβαρές αποκαλύψεις κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας πως αν η Αμερικανίδα πρέσβης απείλησε ευθέως τον Έλληνα υπουργό, δεν πρόκειται για απλό διπλωματικό επεισόδιο αλλά για ευθεία προσβολή του πολιτεύματος. Παράλληλα, ζητά εξηγήσεις για την εμμονή της κυβέρνησης στην περαιτέρω εξάρτηση από το αμερικανικό LNG και την εμπλοκή δικτύων λομπιστών στη συγκεκριμένη αγορά.

Νέα Αριστερά και Αλέξης Χαρίτσης: Πιεστικά ερωτήματα προς Μαξίμου

Η Νέα Αριστερά ζητά άμεσες απαντήσεις για το αν επιβεβαιώνεται ο επίμαχος διάλογος, αν υπήρξε απειλή αποσταθεροποίησης της χώρας και γιατί η Αθήνα συνεχίζει να υλοποιεί τις ενεργειακές συμφωνίες για το LNG. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης στηλίτευσε τη συνεχιζόμενη σιωπή του πρωθυπουργικού γραφείου.