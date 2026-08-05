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Νέο γύρο αντιπαράθεσης και παρασκηνιακών αποκαλύψεων πυροδοτούν οι δηλώσεις του βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος εξελέγη βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας και σήμερα ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, στην «Εφημερίδας των Συντακτών» , σχετικά με το «διαζύγιό» του από την Πλεύση Ελευθερίας και την πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
«Με διέγραψε επειδή αρνήθηκα να κάνω χατίρια»
Περιγράφοντας το παρασκήνιο της ρήξης, ο Μιχάλης Χουρδάκης υποστήριξε ότι η αφορμή για τη διαγραφή του ήταν η αρνητική του στάση σε απαιτήσεις της προέδρου για στελέχωση του γραφείου του:
«Ένας βασικός λόγος που με διέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ότι δεν δέχτηκα να κάνω χατίρια και χάρες, όσον αφορά συνεργάτες και όχι μόνο. Επέμεινε πάρα πολύ να πάρω μια κυρία για συνεργάτιδα. Και όταν τη ρώτησα “Πολύ ευχαρίστως, να την πάρω, τι θα κάνει;”, γιατί το αντικείμενό της ήταν τέτοιο που δεν μας χρειαζόταν, δεδομένου ότι από τον ίδιο χώρο είχαμε ήδη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης άλλους τρεις, μου είπε: “Μην ασχολείσαι”».
«Μου είπε να κάθομαι στις σκάλες» – Ο αδιανόητος διάλογος για το γραφείο
Συνεχίζοντας τις αποκαλύψεις του, ο κ. Χουρδάκης αναφέρθηκε σε περιστατικό που αφορούσε την κατανομή των βουλευτικών γραφείων, μεταφέροντας έναν διάλογο που προκαλεί εντύπωση:
«Μετά μου ζήτησε το γραφείο, παραδίδουν λίγα γραφεία στους βουλευτές επαρχίας για να πηγαίνουν συνεργάτες. Λέω: “Πολύ ευχαρίστως. Εγώ που θα κάθομαι;” Μου λέει: “Στις σκάλες”. Σας το λέω σοβαρά, επί λέξει. Και υπήρχαν και άλλα τέτοια θέματα».
Γιατί αρνήθηκε να παραδώσει την έδρα
Απαντώντας στις επικρίσεις και τα αιτήματα της ηγεσίας του κόμματος να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα, ο Μιχάλης Χουρδάκης ξεκαθάρισε ότι η στάση του ήταν θέμα αρχής και αξιοπρέπειας, ενώ αρνήθηκε ότι κίνητρό του ήταν τα βουλευτικά προνόμια.
«Είπατε για προνόμια… Από τον χώρο που προέρχομαι είχα και ιατρείο έξω και, και, και… Πιστέψτε με η βουλευτική αποζημίωση για μένα δεν ήταν καθόλου το κίνητρο και δεν είναι το κίνητρο. Στον ιδιωτικό τομέα, και όχι μόνο, ήμουν καλά», υποστήριξε.
«Όταν λοιπόν έγιναν όλα αυτά με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έβγαλε μια ανακοίνωση-λίβελο εναντίον μου, με μία σελίδα ψέματα, θεώρησα άδικο το να πρέπει εγώ, ακούγοντας όλα αυτά και έχοντας υποστεί όλες αυτές τις επιθέσεις, να παραδώσω την έδρα και να φύγω με κατεβασμένο το κεφάλι», τόνισε.